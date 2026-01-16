Krediye erişim kolaylaşacak

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, politika faizindeki düşüşün mevduat maliyetlerine yansıyacağını, kaynak maliyetindeki düşüşü kredilere yansıtacaklarını belirterek "Önümüzdeki dönemde hem bankacılık hem reel sektör açısından daha uygun krediye erişim imkânı olacaktır" dedi. Geçen yıl enflasyonun düştüğünü ifade eden Çakar, "Merkez Bankası rezervlerinde 200 milyar dolara ulaşıldı. Bu tampon oluşturması açısından ciddi bir seviye. Mayıs 2023'te CDS 700 civarındaydı, bugün 204'lere kadar düştü. Bu bizim fonlama maliyetimizi, hem de uluslararası alandan borçlanma kabiliyetimizi pozitif etkileyen bir husus" diye konuştu. Enflasyon beklentisini paylaşan Çakar enflasyonun yüzde 20'ler civarında şekillenmesini beklediklerini belirterek, "Politika faizi şu an yüzde 38, faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemlerde devam edeceğini düşünüyorum, faizlerde yılı yüzde 30'ların altında bir oranla kapatabiliriz" dedi.