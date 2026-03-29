Kremada süt yoksa adı ‘kremsos’ olacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, gıda etiketleme kılavuzunu güncelledi. Bitkisel yağlı ve sütsüz karışımların "Krema" adıyla satışı yasaklandı. Bunun yerine "Kremsos" ibaresi kullanılabilecek.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE SON

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların 'krema' adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçiliyor. Gıdada bilgi kirliliğine son vermek amacıyla hazırlanan Tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık "Krema" ifadesinin kullanılmasının önüne geçildi. Bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak artık "Kremsos" ifadesi kullanılacak. Bu kapsamda etiketlerde bitkisel yağlı kremsos, bitkisel yağlı yemeklik kremsos, çok amaçlı kremsos tanımları kullanılabilecek. Böylece tüketicinin ürünün gerçek süt kreması mı yoksa bitkisel yağ bazlı bir ürün mü olduğunu daha kolay anlaması hedefleniyor. Pastacılık ve tatlı üretiminde kullanılan bazı ürünler için de farklı isimlendirmeler getirildi. "Pastacılık kreması için toz karışım", "bitkisel yağlı pastacılık kreması için toz karışım" gibi ifadeler etiketlerde kullanılabilecek.

BİTKİ ÇAYINA TALIMAT

Öte yandan bitki çaylarında da belirsizliğe son verildi. Yeni düzenlemeyle her ambalajda yer alacak hazırlama talimatı sayesinde vatandaş en sağlıklı tüketim yöntemine ulaşmış olacak. Tüm bitki çaylarının ambalajında, tüketicinin kolayca anlayacağı hazırlama talimatı bulunacak. ANKARA