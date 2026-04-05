Kripto, 5 ay sonra yön değiştirdi

ABD/İsrail-İran arasında devam eden savaş kripro para piyasalarını da derinden etkiledi. Total Market, mart ayında 5 ay sonra artış gösterirken, bitcoin ve ethereum da yatırımcısına kazandırdı.

Bitcoin'de kalan bazı yatırımcılar süreç boyunca panik satışlarını sürdürürken uzun vadeli yatırımcılar dirençli kaldı. Mart ayının sonlarına doğru Orta Doğu'da ateşkes olacağına dair haber akışı riskli varlıklara yönelim artırdı.

Bitcoin ve ethereumun da değer kazanması kripto paralara kurumsal ilginin devam ettiğini gösterdi. İlk çeyrekteki zayıf performansa rağmen, özellikle bitcoin mart ayında birçok kişinin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi.