Kripto paralara Trump darbesi! Bitcoin ’Grönland’ dalgasıyla sert düştü

Güvenli liman arayışı ve Fed'in faiz indirimine yönelik belirsizliklerle 124 bin dolar seviyesinden 84 bin dolara kadar sert düşüş yaşayan Bitcoin, yeniden 100 bin dolara dayandığı sıralarda ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'ya 'Grönland' yaptırımlarıyla sert düşüşe geçti.

BITCOIN'DE YÜZDE 4'TEN FAZLA DÜŞÜŞ

Amiral kripto para birimi Bitcoin, yaşanan gelişmelerin ardından haftalık olarak yüzde 4'ten fazla kayıp yaşadı. 90 – 92 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin, 91 bin doların altına sarkarak 90.858 dolara kadar geriledi.

Ethereum, 3.1 bin dolar civarında konsolide olurken kripto piyasasındaki genel düşüşten etkilenmeye başladı.ETH, güçlü destek seviyeleri üzerinde tutunmaya çalışırken, XRP, yaklaşık 1,95 dolar seviyelerinde işlem görüyor.