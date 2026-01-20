Kripto paralara Trump darbesi! Bitcoin ’Grönland’ dalgasıyla sert düştü

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.01.2026 09:41

ABD Başkanı Donald Trump Grönland üzerindeki hakimiyet iddialarını yineleyerek Avrupalı müttefiklerine yönelik sert ekonomik yaptırımları duyurmasının ardından kripto paralar sert düşüşe geçti. Amiral kripto para birimi 'Grönland' dalgasıyla yüzde 4'ten fazla düşüş yaşadı.

Güvenli liman arayışı ve Fed'in faiz indirimine yönelik belirsizliklerle 124 bin dolar seviyesinden 84 bin dolara kadar sert düşüş yaşayan Bitcoin, yeniden 100 bin dolara dayandığı sıralarda ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'ya 'Grönland' yaptırımlarıyla sert düşüşe geçti.

BITCOIN'DE YÜZDE 4'TEN FAZLA DÜŞÜŞ

Amiral kripto para birimi Bitcoin, yaşanan gelişmelerin ardından haftalık olarak yüzde 4'ten fazla kayıp yaşadı. 90 – 92 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin, 91 bin doların altına sarkarak 90.858 dolara kadar geriledi.

Ethereum, 3.1 bin dolar civarında konsolide olurken kripto piyasasındaki genel düşüşten etkilenmeye başladı.ETH, güçlü destek seviyeleri üzerinde tutunmaya çalışırken, XRP, yaklaşık 1,95 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

