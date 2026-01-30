Kripto paralarda Kasım 2025’ten sonra en düşük seviye! Bitcoin 80 bin dolara doğru sert düştü

Jeopolitik gerilimler ile yatırımcıların güvenilir yatırım araçlarına yönelmesiyle Bitcoin, sert düşüşe geçti. Fed kararı öncesinde 90 bin doların üzerinde seyreden amiral kripto Kasım 2025'ten sonra ilk kez 80 bin dolara yaklaştı.

BİTCOİN 80 BİN DOLARA DOĞRU SERT DÜŞTÜ

Riskli varlıklardaki satışların etkisiyle Bitcoin, 85 doların altına inerek 80 bin dolar eşiğine doğru düşüşe geçti.

Yüzde 5'ten fazla düşüş yaşayan Bitcoin, 81 bin dolara kadar indi. Ardından toparlanmaya başlayan Bitcoin, 83 bin dolarda dengeledi. Bitcoin en son Kasım 2025'te 80 bin 600 doları görmüştü.

Küresel belirsizlikler ve riskten kaçış eğilimi, Ether, Dogecoin, Cardano ve Solana'da satış baskısını artırdı.Ether, Dogecoin, Cardano ve Solana'da düşüşler yüzde 6'yı aştı.