Kripto paralarda sular durulmuyor! Sadece 24 saat içinde 3 milyar dolar çekildi

'HALEN SPEKÜLATİF'

Arka arkaya yaşanan gelişmeler kripto paralarla ilgili endişeleri artırmış görünüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde CNBC'ye konuşan AJ Bell analisti Laith Khalaf'in açıklamalarına göre, kripto paraların geleneksel yatırım araçlarını olumsuz anlamda etkilemediği belirtiliyor. Kripto para piyasasında yaşanan karışık seyrin diğer varlıkları etkilemediğini ifade eden Khalaf, "Kripto çok fazla paraya sahip ancak farklı bir ekosistem olarak oluşturulmuş durumda. Sistem genelinde bir sorunumuz olsaydı, bunun diğer varlıkları etkilediğini görebilirdiniz ama gerçekten böyle bir şey görünmüyor" dedi. Khalaf, Bitcoin'e ilişkin tahminde bulunmaktan kaçınırken; gelecek yıl için "5 bin dolar da 50 bin dolar da olabilir, ikisi de beni şaşırtmaz" yorumunu yaptı ve kripto paraların halen spekülatif ve volatil olduğuna dikkat çekti.