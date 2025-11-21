Bitcoin 85 bin doların altında! Kripto paralarda düşüş hızlandı

Kripto piyasalarındaki satışlar güven kriziyle devam ederken, bitcoinin fiyatı 85 bin doların altına indi.

KRİPTO PARALAR 3 TRİLYON DOLARA YAKIN GERİLEDİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 8,3 azalarak 2 trilyon 870 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yaklaşık yüzde 9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesini gördü.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 14

TSİ 12.25 itibarıyla 83 bin 243 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 14 oldu.

Bitcoin, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerin küresel finansal piyasaları sarsmasından sonra 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 2 bin 717 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, faiz oranlarına ilişkin endişelerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin, kar realizasyonlarının yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını da aktaran analistler, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişelerin sürmesinin kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

Geçen ay yaşanan keskin düşüşün piyasada "güven kriziyle" izlerini sürdürdüğünü belirten analistler, panik satışlarının ve düşük likiditenin keskin dalgalanmalara neden olduğunu aktardı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) kısa vadede para politikasını gevşeteceğine dair beklentilerin azalmasının, makroekonomik belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve klasik kar realizasyonunun satışları tetiklediğini ifade etti.

Bitcoinin fiyatında 100 bin dolar seviyesinin altında kalıcı düşüşün yatırımcılar üzerinde psikolojik etkisi olduğunu belirten analistler, pay piyasalarında son zamanlardaki teknoloji hisselerinde yüksek değerleme ile düşüş görülmesinin yatırımcıların de risk iştahını azalttığına işaret etti.

Bu arada kripto piyasasında geçen ayın başında satış dalgası 19 milyar dolardan fazla likidasyona yol açmış ve bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.

Kripto piyasasının küresel borsalardaki satışları takip etmesi de dikkat çekiyor. Nvidia'nın dün şaşırtıcı derecede iyi finansal rakamlar açıklamasının ardından, dünya çapında dijital para birimleri ve hisse senetleri ilk başta yükseldi, ancak kısa sürede kazançlarını kaybetti.

Öte yandan borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.