Kripto varlık platformlarına TSPB üyeliği zorunluluğu

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 75. maddesi esas alınarak, kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Birlik üyeliğine dahil edilmesi sağlandı.

Buna göre, söz konusu kuruluşlar yetki belgelerini aldıktan veya listelere dahil edildikten sonraki üç ay içinde üyelik başvurusu yapmak zorunda olacak. Üyelik başvurusunda bulunmayanların faaliyetleri Kurul tarafından durdurulabilecek.

Yeni düzenlemeye göre Birlik yönetim kurulu 13 üyeden oluşacak. Aracı kurumlar üç, bankalar iki, portföy yönetim şirketleri iki, borsada işlem gören yatırım ortaklıkları bir, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği bir, bağımsız üyeler iki, kripto varlık hizmet sağlayıcıları bir ve kitle fonlama platformları bir temsilci ile yönetim kurulunda yer alacak.

Denetleme kurulu ve disiplin komitesi ise yedi üyeden oluşacak ve bu organlarda da kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile kitle fonlama platformları temsil edilecek.

Genel kurul toplantıları her yıl kasım ayında yapılacak; gündem ve ilgili belgeler en az 30 gün önce Kurula, 15 gün önce üyelere iletilecek. Yıllık aidatlar ve gider payları ise mart ve temmuz aylarında iki taksit hâlinde ödenecek. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kitle fonlama platformları için ayrı meslek komiteleri oluşturulacak.

Geçici maddeler uyarınca, mevcut platformların üç ay içinde üyelik başvurusu yapması zorunlu olacak ve ilk olağan genel kurulda bu kuruluşların yönetim, denetleme ve disiplin organlarında temsil edilmeleri sağlanacak.