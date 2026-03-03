Kripto varlıklara işlem vergisi geliyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, kriptoya varlık işlem vergisi geldi.

ON BİNDE 3 VERGİ

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisine tabi olacak. Vergiyi doğuran olay kripto varlık satışı veya transferiyle meydana gelecek. Verginin mükellefi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak. Kripto varlık işlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında uygulanacak. Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamayacak. Bir aya ait kripto varlık işlem vergisi, izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlarda kripto varlıklarla ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden, söz konusu platformlar tarafından takvim yılının 3'er aylık dönemleri itibarıyla yüzde 10 oranında vergi tevkifatı yapılacak.

DEĞERLİ TAŞLARA ÖTV

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na yeni mallar ve bunların vergi oranları ekleniyor. Buna göre, tabii inci veya kültür incileri, işlenmiş olsun olmasın elmaslar, kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlar, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, tabii veya sentetik kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları ile tabii inci veya kültür incilerinden kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşyalar için ÖTV oranı yüzde 20 olacak.

BEDELLİ 417 BİN TL

Teklifle bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkacak. Öylece bedelli askerlik için ödenecek tutar yüzde 25 artarak 417 bin liraya yükselecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu artışla birlikte sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz" dedi. KISMİ İSTİSNALAR

Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyetinin kapsamı dışında tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Teklifle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisna edilmiş işlemlere indirim" başlıklı maddesinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Türk Kızılay Derneği'ne yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut teslimi, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık hizmeti, basılı kitap ve süreli yayınların teslimi için uygulanan tam istisna mahiyetindeki düzenlemelerin indirim ve iade hakkı kaldırılarak kısmi istisnaya dönüştürülecek.



İKRAMİYELERLE İLGİLİ TEKLİF YOK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturacaklarını, hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden 10 binde 3 oranında işlem vergisi alınmasının öngörüldüğünü söyledi. Vakıf üniversitelerinin bünyesinde ticari işletme olarak sağlık kurumu hizmeti sunan hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetini kaldıracaklarını vurgulayan Güler, teklifle, şans ve bahis oyunlarının reklam giderlerinde de vergi düzenlemesi yaptıklarını söyledi. Güler, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına dair soruyu ise şöyle yanıtladı: "Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı'nda 4'er bin liralık ikramiyenin ödenebilmesi için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar liraya yakın bir kaynak aktarıyoruz. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor, zorluklarımız da ortada" dedi.