Kriptoda mayıs ayından bu yana kötü tablo! Bitcoin 100 bin doların altında hızla düşüyor

Güvenilir yatırım araçlarına olan yoğun ilgi ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle kripto paralardan kaçış sürüyor. Amiral kripto para birimi Bitcoin, ABD-Çin yumuşamasının ardından yüzde 22 gerileyreek 100 bin doların altına indi.

Bitcoin, haftanın son işlem gününde yüzde 3,9'a kadar gerileyerek 97.956 dolardan fiyatlanıyor.

Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyen Bitcoin, Ekim ayı başından bu yana piyasadan 450 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

10x Research analistleri, zayıflayan ETF girişleri, uzun vadeli yatırımcıların devam eden satışları ve bireysel yatırımcıların düşük talebi nedeniyle kripto piyasasının doğrulanmış bir ayı trendine girdiğini belirtiyor. Kuruma göre Bitcoin'de bir sonraki kritik destek seviyesi 93 bin dolar.