Kriptodan vergi alınmayacak

Kamuoyunda oluşan hassasiyet ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Körfez ülkelerinden kaçan kripto varlıkların Türkiye'ye yönelmesinin sağlanması için kriptodan vergi alınmasından vazgeçildi. AK Parti geçen haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunduğu torba yasa teklifi kapsamında kripto varlık kazançlarından vergi alınmasını gündeme getirdi. Ancak önceki akşam torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülürken son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti'nin önergeleri ile kripto varlıklara ilişkin tüm maddeler metinden çıkartıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bu kararı verirken kamuoyunda oluşan hassasiyeti dikkate aldıklarını belirterek "Sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurul'a iletilmiştir. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir" dedi.

KÖRFEZ DETAYI

AK Parti kulislerine göre önergelerin arkasında ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sonrasında Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerinden kaçan kripto varlıkların Türkiye'ye çekilmesi beklentisi de bulunuyor. İran saldırıları nedeniyle kripto varlıklar için Türkiye'nin güvenli bir liman olabileceği belirtiliyor.

HANGİ MADDELER ÇIKARILDI?

AK Parti'nin önergeleriyle geri çekilen maddelere göre kripto işlemleri, elde edilen kazançlar ve alınan komisyon vergilendirilecekti. Kripto varlık satış tutarı veya kripto varlığın transfer edildiği andaki rayiç değeri üzerinden on binde üç oranında vergi alınacaktı. Böylece yıllık 4.2 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyordu.