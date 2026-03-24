Kriptoya vergi düzenlemesi Meclis’te! İşlem ve kazançta çifte vergi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan kripto düzenlemesiyle alım-satım ve transfer işlemlerine on binde 3 vergi, kazançlara ise yüzde 10 stopaj getirilmesi planlanıyor. Teklif yasalaşırsa, Türkiye'de kripto piyasasında yeni bir vergilendirme dönemi başlayacak.
TEKLİF GENEL KURUL GÜNDEMİNDE
Türkiye'de kripto varlıkların vergilendirilmesini kapsayan kapsamlı ekonomi paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine taşındı. Teklifin yasalaşması halinde, kripto piyasasında işlem ve kazanç üzerinden vergi alınan yeni bir dönem başlayacak.
İŞLEMLERE ON BİNDE 3 VERGİ
Yeni model kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler vergiye tabi olacak. İşlem tutarı ya da transfer anındaki piyasa değeri üzerinden on binde 3 oranında vergi alınması öngörülüyor. Bu verginin sorumluluğu yatırımcılardan ziyade platformlarda olacak. Platformlar, topladıkları vergiyi aylık olarak beyan ederek ödeyecek.
KAZANÇLARA YÜZDE 10 STOPAJ
Kripto varlıklardan elde edilen kazançlar için yüzde 10 oranında stopaj uygulanması planlanıyor. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlar tarafından kesilecek bu vergi, üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecek. Bu sistemde yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek kalmayacak.
FIFO YÖNTEMİ ESAS ALINACAK
Kazanç hesaplamasında "ilk giren ilk çıkar" (FIFO) yöntemi uygulanacak. Buna göre satışa konu edilen kripto varlıkların maliyeti, portföye ilk giren varlıkların alış fiyatına göre belirlenecek.
KDV YERİNE İŞLEM VE GELİR VERGİSİ MODELİ
Teklif, kripto varlıkların hukuki ve vergisel statüsünü kapsamlı şekilde tanımlıyor. KDV istisnası korunurken, işlem ve gelir bazlı vergilendirme ön plana çıkarılıyor.
CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLECEK
Düzenleme, vergi oranlarında esneklik de içeriyor. Cumhurbaşkanına, belirlenen oranları sıfıra indirme veya beş katına kadar artırma yetkisi veriliyor. Uygulamaya ilişkin detayların ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak ikincil düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.
YÜRÜRLÜK TARİHİ NETLEŞTİ
Teklifin yasalaşması durumunda, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci ayın başında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.