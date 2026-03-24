Kriptoya vergi düzenlemesi Meclis’te! İşlem ve kazançta çifte vergi geliyor

İŞLEMLERE ON BİNDE 3 VERGİ

Yeni model kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler vergiye tabi olacak. İşlem tutarı ya da transfer anındaki piyasa değeri üzerinden on binde 3 oranında vergi alınması öngörülüyor. Bu verginin sorumluluğu yatırımcılardan ziyade platformlarda olacak. Platformlar, topladıkları vergiyi aylık olarak beyan ederek ödeyecek.

KAZANÇLARA YÜZDE 10 STOPAJ

Kripto varlıklardan elde edilen kazançlar için yüzde 10 oranında stopaj uygulanması planlanıyor. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlar tarafından kesilecek bu vergi, üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecek. Bu sistemde yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek kalmayacak.