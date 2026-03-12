Kritik veri için yetki değişti! Dış borcu artık Merkez Bankası açıklayacak

İLK YAYIN 12 MART'TA

Daha önce TCMB tarafından yapılan duyuruda, Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek çatı altında, daha şeffaf ve bütüncül bir şekilde kamuoyuna sunulmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç istatistiklerinin artık TCMB tarafından yayımlanacağı bildirilmişti.

Duyuruya göre Türkiye dış borç istatistikleri, 2025 yılı dördüncü çeyrek verileriyle birlikte 12 Mart itibarıyla TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacak.