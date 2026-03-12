Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Kritik veri için yetki değişti! Dış borcu artık Merkez Bankası açıklayacak

Uzun yıllardır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç istatistikleri artık Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak. Karara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk veri bugün belli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç verilerinin yayımlanmasına ilişkin yetki değişikliği yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DIŞ BORÇ VERİLERİNİ TCMB AÇIKLAYACAK

Karara göre Türkiye'nin dış borç ve net dış borç istatistikleri, uluslararası metodoloji ve Özel Veri Yayınlama Standartları formatıyla uyumlu olacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak.

Söz konusu düzenleme ile dış borç verilerinin yayımlanması görevi TCMB'ye devredilmiş oldu.

İLK YAYIN 12 MART'TA

Daha önce TCMB tarafından yapılan duyuruda, Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek çatı altında, daha şeffaf ve bütüncül bir şekilde kamuoyuna sunulmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç istatistiklerinin artık TCMB tarafından yayımlanacağı bildirilmişti.

Duyuruya göre Türkiye dış borç istatistikleri, 2025 yılı dördüncü çeyrek verileriyle birlikte 12 Mart itibarıyla TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacak.

