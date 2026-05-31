Kritik veriler peş peşe yayımlanacak: İşte ekonomide haziran ayı takvimi...

Türkiye ekonomisine yönelik kritik verileri haziran ayı boyunca kamuoyuna sunulacak. Enflasyon oranları, ihracat verileri ve faiz kararı haziran ayında açıklanması beklenen veriler arasında.

BÜYÜME VERİLERİ BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 1 Haziran'da yılın ilk çeyreğine ilişkin Ocak-Mart dönemi büyüme verilerini açıklayacak. Yine pazartesi günü yılın ilk çeyreğine ilişkin Ocak-Mart dönemi büyüme verilerini açıklayacak duyuracak.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 4 Haziran Perşembe günü mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını duyuracak.

İŞ GÜCÜ VERİLERİ DE BU HAFTA BELLİ OLACAK

Merkez Bankası rezervlerine yönelik verilerin açıklanma tarihi Kurban Bayramı tatili sebebiyle 2 ve 4 Haziran tarihlerinde açıklanacak. Nisan ayı iş gücü istatistikleri de 4 Haziran'da ilan edilecek.

GÖZLER ENFLASYONDA

Piyasaların merakla beklediği enflasyon 5 Haziran'da açıklanacak. İlk beş aylık toplam enflasyonun ortaya çıkmasıyla beraber emekli ve memur zamları da büyük oranda belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını 9 Haziran'da nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini 10 Haziran'da duyuracak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını ise 11 Haziran tarihinde açıklayacak.

