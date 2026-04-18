Krizler enerjide direncimizi artırdı

'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek' ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Antalya'da başladı. Forum kapsamında 'küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler' konusunda oturum düzenlendi. Oturumda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu mesajları verdi:

ETRAFIMIZDA İSTİKRARSIZLIK VAR: Hürmüz Krizi Türkiye'yi de etkiledi hem de çok daha derinden etkiledi. Ancak bizim enerji piyasalarımız oldukça dirençli. Bizler zaten bir belirsizlik döneminde, krizlerin içinde yaşıyoruz. Etrafımızda birçok istikrarsızlık mevcut. Önce iklim krizini, ardından pandemiyi yaşadık. Tedarik zincirinde birtakım aksamalar oldu, emtia fiyatları dalgalandı. Ticaret savaşları, Rusya- Ukrayna savaşı, İran ve Orta Doğu'daki çatışmalar... Tüm bunlar aslında Türkiye'yi çok daha dirençli hale getirdi.

ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ: Global ölçekte yaşadığımız bu süreç, tarihin en geniş kapsamlı krizlerinden biri olabilir. Son 25 yılda Türkiye'deki enerji piyasaları büyük bir dönüşümden geçti. Enerji sektöründe piyasa yapısı değişti ve sektör özel yatırımlara, girişimlere açıldı. Bölgesel olarak iş birlikleri gerçekleştirdik ve devasa altyapılar inşa ettik. Çeşitlendirmeyi enerji stratejimizin kalbine yerleştirerek, Azerbaycan ve komşu ülkelerle başarılı projeler yürüttük. Bu strateji sayesinde uzun vadeli enerji ihtiyacımızı karşılamayı başardık.

ALTYAPIMIZI GENİŞLETECEĞİZ: Güneş ve rüzgâr enerjisinden daha fazla faydalanmak istiyoruz. Her yıl yenilenebilir enerji kapasitemizi artırma hedefindeyiz. Fosil yakıtlara tamamen sırtımızı dönmüyoruz, doğal gaz ve petrol altyapımız işlevselliğini koruyor. Enerji dönüşümü engellenemez bir süreçtir ve zaten başlamıştır. Ancak biz burada akıllı enerji dönüşümünden bahsetmeliyiz.

1.5 MİLYAR VARİL TAŞINABİLİR: Küresel piyasalara sunduğumuz çok önemli projeler var. Güney Gaz Koridoru inanılmaz bir proje. Şu an bu altyapının yüzde 60-70'ini kullanıyoruz. Küçük yatırımlarla bu kapasiteyi tam verime ulaştırabiliriz. Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden 1.5 milyar varil petrol taşınabilir.



İLİŞKİLERİMİZİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ

FORUM kapsamında Afrika kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri Wamkele Mene ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Afrika kıtasıyla 40 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizin sunduğu güçlü zemin üzerinde, ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak yeni işbirliği alanlarını değerlendirme imkanı bulduk" dedi. Görüşmede üretim, yatırım ve ticaret başta olmak üzere, karşılıklı fayda temelinde ekonomik ortaklığımızın derinleşmesine yönelik adımları ele aldıklarını söyleyen Bolat, şunları kaydetti: "Afrika'nın 2063 Ajandası doğrultusunda, kıta ile bütüncül ve sürdürülebilir bir ekonomik işbirliği anlayışıyla hareket etmeye ve ekonomik entegasyonumuzu daha ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."