Kruvaziyer turizmde tüm zamanların şubat ayı rekoru: Yolcu sayısı yüzde 509,3 arttı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE YÜZDE 509,3 ARTIŞ

Uraloğlu, 2025 şubat ayında limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 artışla 16'ya, kruvaziyer yolcu sayısının ise yüzde 509,3 artışla 29 bin 826'ya yükseldiğini belirtti.

Uraloğlu, şubat ayında Kuşadası Limanı'na 7 kruvaziyer gemi ile 10 bin 656 yolcu, İstanbul limanlarına 4 kruvaziyer gemi ile 9 bin 743 yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 4 kruvaziyer gemi ile 8 bin 484 yolcu ve Port Akdeniz Antalya Limanı'na ise 1 kruvaziyer gemi ile 943 yolcunun geldiğini bildirdi.

İSTANBUL, KRUVAZİYER TURİZMİNDE LİDER

2025 yılının ilk iki ayında Türk limanlarına toplam 39 kruvaziyer gemi ve 62 bin 512 kruvaziyer yolcu geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "2025 Ocak-Şubat döneminde İstanbul limanları 24 bin 257 yolcu ve 12 kruvaziyer gemi ile en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı il oldu." dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul limanlarını 8 gemi ve 16 bin 485 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı'nın; yine 8 gemi ve 11 bin 559 yolcu ile Kuşadası Limanı'nın izlediğini kaydetti.