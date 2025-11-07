Kruvaziyerler rekora yelken açtı… Bakan Uraloğlu: Yılın ilk 10 ayında yolcu sayısı 2 milyonu aştı

"2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası limanı 582 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 242 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 113 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 964 bin 448 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 584 bin 330 yolcu ile İstanbul limanları ve 135 bin 677 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti."