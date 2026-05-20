KTÜ’den Bakan Uraloğlu’na fahri doktora unvanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 71. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldı. Program kapsamında Bakan Uraloğlu'na, fahri doktora ünvanı tevdi edildi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada "Benim için bu, bir yuvaya dönüş, bir hasret gidermedir. 71 yıl… Dile kolay. Tam 71 yıldır bu kadim üniversite, ilmin, bilginin, vatan sevgisinin ve Karadeniz'in dirençli ruhunun yeşerdiği bir ocak olarak nice nesillere ilham kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU'NA FAHRİ DOKTORA ÜNVANI TEVDİ EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, KTÜ'nün İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversite, Türkiye'nin ilk teknik üniversitelerinden biri olduğunu söyleyerek sadece Trabzon'un değil; Türkiye'nin marka değeri ve gurur abidesi haline geldiğini vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KTÜ, güçlü akademik kadrosu, 30 bin öğrencisi ve 258 bini aşkın mezunu ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu ile de bir ekoldür. Bu çatı altında yetişmiş bir KTÜ'lü olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur ve şereftir. Ayrıca, özellikle bugün, şahsıma tevdi edilen fahri doktora ünvanı nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Açıkçası bu değerli ünvana layık görülmek benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu."

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE BU ÜNVANA LAYIK OLACAĞIZ"

Trabzon ruhuyla kavrulduklarını, KTÜ ruhuyla yetiştiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Şimdi de bu görev hasebiyle ülkemizin her tarafını ulaşılabilir kılıyoruz. Biz bugüne kadar hep şunu söyledik: Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti çatısı altında ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktığımızda da anladık ki, asıl ödülü ve ünvanı halkımızın kalbindeki yerimizde almışız. Bundan sonra doktor ünvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız, demek ki daha çok çalışacağız ve bu ünvana layık olmak için gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

KTÜ GİBİ BİR İLİM YUVASINDA ÖĞRENCİ OLMAK BÜYÜK BİR AYRICALIKTIR

Bugün burada yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sıfatıyla bulunmadığını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sizlerle aynı sıraları paylaşmış, aynı kampüste hayaller kurmuş, aynı havayı solumuş eski bir öğrenci, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak geldim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş bir inşaat mühendisi olarak gururla ifade etmek isterim ki KTÜ gibi bir ilim yuvasında öğrenci olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bunu sadece mezunu olduğum için söylemiyorum; Karayolları Genel Müdürlüğünde en alt kademeden başlayarak edindiğim tecrübelerle, sahada, projelerde ve sorumluluk makamlarında yaşadıklarımla samimiyetle söylüyorum."

KTÜ'nün bünyesinden nice devlet adamları, bilim insanları ve iş insanları çıkardığını da dile getiren Bakan Uraloğlu, "Ancak üniversitemizin asıl ayrıcalığı, sadece bu isimlerde değildir. KTÜ'yü Türkiye'nin yollarında, köprülerinde, barajlarında, tünellerinde, fabrikalarında, binalarında, limanlarında, haberleşme ağlarında, köylerinde ve kentlerinde aramak gerekir. Çünkü KTÜ mezunları, ülkemizin dört bir köşesinde emeğin, alın terinin ve mühendislik aklının en somut izlerini bırakmıştır."

"KTÜ, TEORİYİ PRATİĞE, BİLGİYİ HİZMETE DÖNÜŞTÜREN BİR EKOL OLMUŞTUR"

Uraloğlu, üniversitenin yalnızca öğrenci yetiştirmediğini bünyesindeki fakülteleri, enstitüleri ve araştırma merkezleriyle

Türkiye'nin potansiyelini bilimle buluşturduğunu belirterek bütün sektörleri modern dünyaya hazırladığını kaydetti. Uraloğlu, "KTÜ, teoriyi pratiğe, bilgiyi hizmete dönüştüren bir ekol olmuştur." dedi.

Uraloğlu, 71 yıllık bu köklü mirasın büyük sorumluluklar yüklediğini kaydederek "Bizler, bu emaneti daha ileriye taşımakla mükellefiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; daha modern, daha güvenli, daha akıllı ulaşım ve altyapı sistemleri kurarken KTÜ mezunlarının, yetiştirdiği mühendislerin, bilim insanlarının vizyonu ve emeği yanımızda olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör