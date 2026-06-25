Küçük işletmelerin büyük zaferi

27 Haziran Dünya KOBİ Günü, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünde kritik rol oynayan milyonlarca işletmenin başarı hikâyesini bir kez daha gözler önüne seriyor. 1990'lı yıllarda daha çok yerel pazarlara üretim yapan Anadolu'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler, bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yapan markalara dönüştü. Kayseri'den Gaziantep'e, Denizli'den Konya'ya uzanan bu dönüşüm sayesinde Türkiye'nin ihracatı son 30 yılda 21 milyar dolardan 262 milyar dolar seviyesine yükselirken, KOBİ'ler üretim, istihdam ve girişimcilik ekosisteminin en güçlü aktörleri arasında yer aldı.

ANADOLU KAPLANLARI

1990'larda birkaç milyon dolarlık ihracat yapan pek çok Anadolu şirketi bugün yüz milyonlarca dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumda. Gaziantep tek başına yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, Kayseri 4 milyar dolara yaklaşan dış satımıyla Türkiye'nin üretim üslerinden biri haline geldi. Denizli tekstilde, Konya makine ve tarım teknolojilerinde küresel oyuncular çıkardı.

İSTİHDAMIN YÜZDE 70'İNİ SAĞLIYOR

KOBİ'ler Türkiye'deki toplam istihdamın yüzde 70'ini sağlıyor. Her 10 çalışandan 7'si bir KOBİ'de görev yapıyor. Maaş ödeyen, yatırım yapan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bu işletmeler, Anadolu şehirlerinde göçü azaltan en önemli ekonomik aktörler arasında yer alıyor. KOBİ'lerin ekonomide yarattığı katma değer ise yüzde 40'ın üzerine çıkmış durumda. Üretimden lojistiğe, yazılımdan savunma sanayine kadar birçok alanda faaliyet gösteren işletmeler, Türkiye'nin büyüme performansında belirleyici rol oynuyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YENİ SAYFA AÇTI



Son yıllarda e-ticaret, dijital pazarlama ve ihracat platformlarının yaygınlaşması KOBİ'lerin önünü daha da açtı. 30 yıl önce yalnızca birkaç ülkeye ulaşabilen işletmeler bugün dijital kanallar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki müşterilere erişebiliyor. Türkiye'nin e-ihracat hacmi 2024 yılında 8 milyar doları aşarken, bu büyümenin önemli bölümünü yine KOBİ'ler gerçekleştirdi. Özellikle yazılım, tasarım, mobilya, gıda ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren girişimci şirketler küresel pazarlarda daha görünür hale geldi.

KALKINMA HİKÂYESİNİN MERKEZİNDE YER ALIYORLAR



Uzmanlara göre Türkiye'nin önümüzdeki dönemde 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için KOBİ'lerin teknoloji, markalaşma ve yüksek katma değerli üretime daha fazla yönelmesi gerekiyor. Dünya KOBİ Günü'nde ortaya çıkan tablo net: Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, ihracat başarısının ve Anadolu'nun kalkınma hikâyesinin merkezinde KOBİ'ler bulunuyor. Son 30 yılda küçük atölyelerden dünya pazarlarına uzanan yolculuk, Türkiye ekonomisinin en büyük dönüşüm hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor.



2026'NIN EN YETENEKLİ CNC OPERATÖRLERI BELLİ OLDU

GNC Makina'nın düzenlediği CNC Masters 2026 yarışması tamamlandı. Finale kalan 8 operatör, Victor Taichung P106 CNC tezgâhlarında verilen üretim görevlerini yerine getirerek jüri karşısında performanslarını ortaya koydu. Teknik bilgi, üretim kalitesi ve proses hâkimiyeti gibi kriterlerle değerlendirilen yarışmada Mustafa Dikbaş birinci, Nihat Öncü ikinci, Oray Çatakçinler ise üçüncü oldu. GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, sanayinin en önemli sorunlarından birinin nitelikli iş gücüne erişim olduğunu söyledi.



150 ÜLKEDEN ALICI FOODIST İSTANBUL'DA BULUŞACAK



Gıda ve içecek sektörünün önemli organizasyonlarından olan Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüyap ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu'nun desteği altında düzenlenecek fuarın, 150'den fazla ülkeden ziyaretçi ve güçlü alım heyetlerini ağırlaması hedefleniyor.

DOA'DA ULUSAL ENTEGRASYON 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Geri dönüşüm ekonomisinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde devreye alınacak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, sadece çevreye değil, marketlerden bakkallara, kafelerden restoranlara kadar binlerce KOBİ ve esnafa da yeni bir iş modeli sunacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem kapsamında vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek ambalaj başına 1 TL teşvik kazanacak. Türkiye'de yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen sistem, üreticiden tüketiciye kadar tüm süreci dijital olarak takip eden altyapısıyla dikkat çekiyor. Sistemin sahadaki en önemli paydaşları arasında marketler, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA (otel, restoran, kafe) işletmeleri yer alıyor. Türkiye Çevre Ajansı verilerine göre sistemin ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.