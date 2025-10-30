‘Küçük işletmelerin rolü kritik önemde’

AXA Türkiye, yeni ürünüyle hem bireysel hem kurumsal sağlık çözümlerindeki farklılaşmasını bir adım öteye taşıyor. En az 4 kişilik grup poliçesiyle berber, terzi, çiçekçi, manav gibi küçük işletmeler ile çevrimiçi pazaryerlerinde üretim ve satış yapanlar da artık kapsamlı grup sağlık sigortasına kolayca ulaşabiliyor. Esnaf Sağlığım Tamam Sigortası, limitsiz yatarak tedavi ve yılda 1 kez ayakta tedavi hakkı sunarken, ayakta tedavi hakkı ihtiyaca göre 3'erli paketlerle 10'a kadar artırılabiliyor, aynı zamanda poliçelere eş ve çocuklar da dahil edilebiliyor. Esnaf Sağlığım Tamam Sigortası'nın uygun primleri, esnek teminat yapısı ve 6, 8 veya 10 taksit seçenekleriyle sigortalılara ödeme kolaylığı sağlıyor.Küçük işletmelerin geleceğin ekonomik ve sosyal dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen AXA Türkiye Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, şunları söyledi:"Küçük işletmeler sadece ticaretin değil, toplumsal hayatın da en canlı parçaları. Onların ve ailelerinin sağlık güvencesine erişimini kolaylaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Esnaf Sağlığım Tamam Sigortası ile hem küçük işletmelerimizin hem de çalışanlarının yanında oluyor, kapsayıcı sigortacılık anlayışımızı güçlü bir adımla hayata geçiriyoruz.Sağlık sigortalarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz."