Küçükbaşa Destek Projesi ile ayda 15 bin yılda 180 bin lira destek

"VERİMLİ, KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİMİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Yumaklı, Anadolu'yu küçükbaş hayvancılığın merkezi haline getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Desteklerimizin 3 yıllık belirlenmiş olması, ileriye doğru açıklanmış olması, kadın ve gençlere pozitif ayrımcılıklar, özellikle kırsal kalkınma destekleri ve Ziraat Bankası kredilerinin bu anlamda entegre olmuş olması; hakikaten bizim hedeflerimize ulaşmamızı da kolaylaştırmış vaziyette. Hedeflerimize ulaştık mı? Hayır. Daha da devam edeceğiz. Verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretimi hayvansal üretimde de yerine getireceğiz. Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından küçükbaşa destekle alakalı bir uygulama açıklamıştı. Özellikle "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" Projesi'nin detaylarını da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra oluşturmaya başladık. 1 Nisan itibarıyla başvuruları aldık. 30 Nisan itibarıyla bu başvurular sona ermiş olacak. Ne var bunun içerisinde? Kısaca söylemem gerekirse; 95 dişi, 5 erkek küçükbaş hayvanı vereceğiz. Ayda 15 bin lira yani yıllık 180 bin lira bakım ve diğer giderleri için destekte bulunmuş olacağız. Verilecek bu hayvanların hepsi şu anda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzde. En iyi ırkın oluşturulması için çalışılmış, oluşturulmuş olan sürülerden verilecek" diye konuştu.