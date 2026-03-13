Kuraklığın yıllık maliyeti 307 milyar $

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan BM'nin iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonu COP31 Zirvesi öncesi, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'nin COP31 eylem gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Kurum, iklim krizinde artık kritik bir eşikte bulunduklarını, dünyanın, orman yangınları, kuraklık, su stresi, biyolojik çeşitlilik kaybı, gıda ile enerji sistemleri üzerindeki baskılarla karşı karşıya olduğunu, kuraklığın küresel ölçekte yıllık maliyetinin yaklaşık 307 milyar dolar seviyesinde ulaştığını söyledi.

TEMİZ ENERJİ ŞART

Küresel enerji talebinin, 2023 yılında yüzde 2.2 oranında artış göstererek son 10 yıllık ortalamanın yaklaşık 2 katına çıktığını, 2035 yılına kadar talebin 2 katına çıkmasını beklediklerini dile getiren Kurum, "Yani dünyamız iki büyük gerçekle karşı karşıya. Bir yanda hızla artan enerji talebi, diğer yanda iklim değişikliğiyle hepimizin yapması gereken mücadele zorunluluğu. İnsanlığın, artık daha güvenli ve temiz enerji sistemleri kurması şart. Bugün yaşadığımız kriz de aslında bunun net bir şekilde bize gösteriyor" dedi.

UYGULAMA ZAMANI

COP31'i sadece yeni taahhütlerin konuşulduğu bir platform olarak değil, sözlerin uygulamaya dönüştüğü güven üreten ve somut ilerleme sağlayan bir süreç olarak gördüklerine dikkat çeken Kurum, "Türkiye'nin COP31 mesajı açık ve net. Dünya artık yalnızca hedefler değil uygulanabilir çözümler görmek istiyor. COP Başkanlığı olarak, enerji güvenliğini dışlamayan, kalkınma hakkını gözeten, adil geçişi somutlaştıran ve sahada sonuç üreten bir anlayışıyla hareket edeceğiz. COP31 başarısında en önemli ölçü alınan kararların sahaya yansıması olmalı. Dolayısıyla karar almanın çok fazla önemli olmadığını, asıl olan alınan kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 'Uygulama COP'u' diyoruz" dedi.

TÜRKİYE DÜNYA İÇİN ŞANS

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol, ajans olarak COP31'e tüm konularda destek vermeyi taahhüt ettiğini söyledi. "100 devlet başkanı, 200 ülkenin katıldığı zirve ülkemiz için önemli bir fırsat. Ama bu bizim için olduğu kadar dünya için de şans" diyen Birol, "İklim değişikliği gündemini yukarıya doğru çıkarmak layık olduğu yere getirmek lazım. Türkiye gibi bu konunun önemini anlayan, güçlü bir ülkenin de COP31'e başkanlık etmesi dünya için de önemli bir şans olduğunu düşünüyorum" dedi. COP31'de enerji güvenliği ile iklim hedeflerinin birbirini tamamlayan 2 temel unsur olarak ele alınacağını belirten Kurum, Türkiye'nin COP31 gündemindeki 5 önemli enerji başlığını açıkladı: "Birinci önceliğimiz 'temiz enerji' dönüşümü. Yaklaşık 730 milyon insan maalesef elektriğe ulaşamıyor. İkinci önceliğimiz 'Sıfır Atık ve metan azaltımı'. Üçüncü önceliğimiz 'iklime dirençli şehirler'. Dördüncü önceliğimiz iklim eylemi uygulama mekanizması. Beşinci ve son önceliğimiz enerji alanında yeşil sanayileşme" dedi.





EMLAK KATILIM İMAR HAMLESİNİN EKONOMİK OMURGASI

EMLAK Katılım Bankası'nın önceki akşam düzenlediği 100. Yıl İftar Sofrası Programı'nda da konuşan Murat Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankası şehir kurma ve kalkınma iradesinin en güçlü temsilcisi. Bankamız, yalnızca bir finans kuruluşu değil; Cumhuriyetimizin imar ve kalkınma hamlesinin ekonomik omurgasını oluşturan kurumdur" dedi. Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök ise, "Emlak Bankası 45 ilde 125 şubeye ve yaklaşık 2000 çalışana ulaştı. Bankamız hızlı ve iyi bir şekilde büyüyor; değer üretmeye, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor" diye konuştu.