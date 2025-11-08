Kural ihlali yapan sürücülere 3’lü ceza yolda! Bakan Yerlikaya trafikte yeni dönemi açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliği ve asayiş alanlarında yapılan çalışmalara ve kural ihalinde uygulanacak cezalara ilişkin bilgiler verdi.

"Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirme yapan Yerlikaya, görevi başındaki polise veya jandarmaya yönelik vatandaşlarca sarf edilen, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusunun yaka kamerası uygulamasıyla beraber yüzde 90 azaldığını söyledi..

YASA DIŞI ÇAKARLI ARAÇ KULLANIMI BİTTİ

Bakanlık bünyesinde 675 bin personelin kahramanca, azimle, kararlılıkla ve büyük bir heyecanla çalıştığını dile getiren Yerlikaya, trafik güvenliğini sağlamak için kazaları önlemeyi ve trafikte can kayıplarını en aza indirmeyi amaçladıklarını, sürücülerin davranışlarını olumlu yönde dönüştürerek trafik kültürü oluşturmak istediklerini anlattı. CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Yerlikaya ülke genelinde 38 milyon sürücü ve 33 milyon motorlu araç bulunduğunu aktardı.

Yerlikaya, "yasa dışı çakar lamba" kullanan araçların sayısında azalma olduğuna dikkati çekerek, son 10 ayda bu konudaki denetimleri yüzde 378 artırdıklarını vurguladı.

Bu dönemde çakar lamba kullanan 1194 araca cezai işlem uygulandığının altını çizen Yerlikaya, "Yüzde 87 bitti bu iş. 276 bin lira ceza olur mu? Caydırıcı oldu ve bu kurala hürmete, saygıyı arttırdı. İkinci cezayı 10 ayda kaç kişiye verdik? İkinci ceza 10 ayda sadece bir kişiye uygulandı." diye konuştu.

"SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?" SORUSU YÜZDE 90 AZALDI

Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerince yaka kamerası takılmasını bu ay itibarıyla trafik polisleri ile jandarmaların tamamında uyguladıklarını, yılbaşına kadar da yunuslar ve önleyicilere, yılbaşından sonra ise çevik kuvvette de bunu başlatacaklarını dile getirdi.

İstanbul'da 143 polis, 29 jandarma merkezinin olduğunu, bunların hepsine de uygulamanın geleceğini aktaran Yerlikaya, "Neden takıyoruz bunu? Vatandaşlarımıza nasıl davranıldığını kayıt altına almak istiyoruz. Bu görüntüler 30 gün saklanıyor." ifadelerini kullandı.

Görevi başındaki polise ya da jandarmaya yönelik vatandaşlarca sarf edilen, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusunun yaka kamerası uygulamasıyla birlikte azaldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu, bizim vatandaşımızın da güvenlik kolluğuna davranışlarını kontrol etmesini sağladı. Bu yaka kamerasının uygulandığı yerlerde bu tür konuşmalar yüzde 90'ın üzerinde şimdilik azaldı. Daha da yukarıya gidecek. Eskiden bizim polislerimiz, jandarmamız böyle bir şeyde adliyeye intikal eden suç duyurularında bulunurdu, bunlar yüzde 90 düştü. Başka bir şey, bizim polisimiz ve jandarmamızla ilgili şikayetler de yüzde 90 düştü."

MAKAS ATMA VE YOL KAPATMA BİTECEK

Bakan Yerlikaya, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle trafikte makas atmayı, saldırı amaçlı araçtan inmeyi ve yol kapatmayı, düğün ve konvoy nedeniyle yol kapatma gibi ihlalleri bitirmeye kararlı olduklarını söyledi.

2021 ile 2025 yıllarında trafikteki saldırganlığın neden olduğu asayiş olaylarına dikkati çeken Yerlikaya, bu dönemde trafikteki tartışmalarda 31 bin 875 kasten yaralama gerçekleştiğini, 123 kişinin ise hayatını kaybettiğini vurguladı.

Yerlikaya, "dur" ihtarına uyulmadığı için meydana gelen kazalarda son 6 yılda 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1955 kişinin de yaralandığını kaydederek, bu kazalarda 9 güvenlik görevlisinin şehit, 16 görevlinin de gazi olduğunu belirtti.

Kural ihlallerinin yüzde 84'ünü hız ihlali, makas atmak, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymamak, arkadan çarpma ve kırmızı ışığın oluşturduğuna dikkati çeken Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifinin TBMM'de yasalaşması ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesini beklediklerini vurguladı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIN EHLİYETİNE EL KONULACAK

Yeni kanun teklifimizde alkollü araç kullanın 5 yıl ehliyetine el konulacak, 150 bin lira ceza verilecek.

AMBULANSA YOL VERMEYENE ÜÇLÜ CEZA

Ambulansa yol vermiyor. Üçlü bir ceza sistemimiz var. 30 gün ehliyeti alma, 30 gün aracı alma, 49 bin lira ceza.

1367 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Yerlikaya, KOM, narkotik ve siber suçlar kapsamında yapılan çalışmalarda 1367 organize suç örgütünün çökertildiğini, 16 bin 693 kişinin tutuklandığı, 8 binin üzerinde adli kontrol tedbiri uygulandığını dile getirdi.

Soruşturmalarda 3,6 milyar dolarlık mal varlığına el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, cezaların artırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dünyanın her yerinde 18 yaşından küçük çocukların suç işleme oranlarında tırmanış olduğuna işaret ederek, Türkiye'de bu tırmanışın diğer ülkelerden daha az olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların işlediği "kasten öldürme", "kasten yaralama" veya bir organize suça iştirakiyle ilgili her şeyin masaya yatırıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın caydırıcılıkla ilgili "Ne yapılması gerekiyorsa yapacaksınız." talimatını verdiğini aktardı.

AK Parti grubunun bu konudaki yasa teklifini Adalet Komisyonuna bu yıl getireceğinin altını çizen Yerlikaya, bunda da kararlı olduklarını kaydetti.

Kişilere karşı işlenmiş katalog suçların 2022 yılında aylık ortalamasının 66 binken bugün 57 bin bandına indiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, bu ay 100 suçun 99'un aydınlatıldığını söyledi.

Cinayet oranlarına ilişkin 2022 ila 2025 yılları arasında aylık bazda kıyaslandığında yüzde 17,4'lük düşüş yaşandığından bahseden Yerlikaya, 2022 yılında bir ayda 6 bin 163, 2025 yılında ise 1604 "evden hırsızlık" olayı meydana geldiğini, bunda da yüzde 74 oranında düşüş tespit edildiğini kaydetti.

Toplam 28 aylık dönemde mal varlıklarına ve kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olay sayısını 245 bin düşürdüklerini, 1182 yabancı uyruklu kişiyi yakaladıklarını ifade eden Yerlikaya, bunların 365'inin "organize suç örgütü elebaşı" veya "üyesi" olduğunu aktardı.

TELEFON DOLANDIRICILIĞI İÇİN UYARI

Yerlikaya, görülen dünyadan çok daha büyük bir çevrim içi dünya olduğuna dikkati çekerek, burada suçla mücadele kapsamında devletin ilgili birimlerinin büyük gayretle çalıştığını vurguladı.

Toplam 339 bin 507 kişinin veya hesabın suç unsuru konusunda tespit edildiğini, sanal alanda terörle iltisaklı 8 bin 514 şüphelinin tutuklandığını, 84 binin üzerinde hesap tespit ettiklerini anlatan Yerlikaya, bilişim, yasa dışı ve yasa dışı bahisle ilgili 10 bin 969 kişinin tutuklandığını, internette 70 bin civarında yasa dışı bahisle ilgili engelleme hizmeti verdiklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya, çevrimiçi çocuk istismarı konusunda 687 kişinin tutuklandığını, 86 bin civarında internet sayfası ile 51 bin 500 sosyal medya hesabının erişime engellendiğini dile getirdi.

Telefon dolandırıcılığı konusunda da vatandaşları uyaran Yerlikaya, herhangi bir devlet görevlisinin telefonla para talep etmeyeceğini kaydetti.

Ali Yerlikaya, kadına şiddeti kabul edemeyeceklerini, bu konuda sıfır can kaybı hedeflediklerini belirterek, 2022'ye nispetle bu yılın 10 aylık dönemine bakıldığında cinayetlerin yüzde 25 düştüğünü gördüklerini ifade etti.

Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren 8,6 milyon kişinin olduğunu aktaran Yerlikaya, alarmlarda şehir merkezlerinde 3 ila 6 dakika içinde olay yerine gidildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten itibaren, Suriye'nin özgürleşmesinden bir gün sonra 560 bin kişinin Suriye'ye döndüğünü, 2016'dan itibaren dönenlerin sayısının 1 milyon 290 bin olduğunu, Türkiye'de 2 milyon 350 bin civarında Suriyelinin bulunduğunu sözlerine ekledi.