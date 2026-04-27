Kuraların %60’tan fazlası çekildi

İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaş için kura heyecanı fırtınası devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında İstanbul'da cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan kura süreci dün de devam etti. İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kuraları bugün sona erecek. İlk gün şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşların kura çekimi tamamlanmıştı. Dev çekilişin ikinci gününde genç, 3 çocuklu aile ve diğer kategorisinin bir kısmının kura çekimi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şehit yakını ve gazi kontenjanından başvuranların tümünün hak sahibi olduğunu söyledi. Bugün ise diğer kategorisinin tamamının çekilmesiyle süreç sona erecek.

İstanbul'da 100 bin konut için 1 milyon 72 bin 660 kişinin başvurduğu kura çekiminde şimdiye kadar kuraların yüzde 60'tan fazlası çekildi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içinde noter huzurunda elektronik ortamda yapılan kura çekimleri TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden oluşturduğu yayınlarla da takip edilebiliyor. Depreme dayanıklı ve güvenli şehirler ortaya koymak amacıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projeye başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı. Başvurularda şehit yakınları ve gaziler, engelli, emekli, genç ve diğer başlığı kategorilerinde başvurular alındı. Projeye 8 milyon 840 bin 314 kişi başvururken yapılan değerlendirmede 5 milyon 242 bin 766 kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.

SONUÇLAR GÖRÜLEBİLECEK

Kura çekimine katılanlar isim listesini kontrol etmek için e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına giriş yapabiliyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları, noter eşliğinde yapılacak çekilişin ardından başvuru numarası aracılığıyla da görüntülenebilecek. Başvuru numarası, ödeme işlemi sırasında banka tarafından verilen dekontta yer alıyor. Vatandaşlar, bu numarayı dekont üzerinden kontrol edebiliyor. TOKİ kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

YÜZDE 10 PEŞİN, 20 YIL VADE

Kurada hak sahibi olanlar hemen ödemeye başlamayacak. TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek. Hak sahiplerine konutlarının kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.

İSTANBUL'DA 7.313 TL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK

55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, peşinat 195 bin TL, taksit 7 bin 313 TL

65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, peşinat 245 bin TL, taksit 9 bin 188 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, peşinat 295 bin TL, taksit 11 bin 63 TL