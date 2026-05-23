Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kurban Bayram'ında hava yoluna 1506 ek sefer!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:20 Son Güncelleme: 23.05.2026 13:22

Kurban Bayram'ında hava yoluna 1506 ek sefer!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu taşımacılığında 1214'ü iç ve 292'si dış hat olmak üzere toplam 1506 ek sefer planlandığını açıkladı.

AA
Kurban Bayram’ında hava yoluna 1506 ek sefer!
  • ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu taşımacılığında 1214'ü iç ve 292'si dış hat olmak üzere toplam 1506 ek sefer planlandığını bildirdi.

1214 İÇ HAT, 292 DIŞ HAT SEFER

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yolu taşımacılığı firmalarınca ilave sefer planlamaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi için hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini kaydeden Uraloğlu, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız, operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde, iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"OPERASYONEL PLANLAMALAR YAPILDI"

Uraloğlu, planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç hatlarda, 292'sinin dış hatlarda düzenleneceğini ifade ederek, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını vurguladı.

Hava yollarının, operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız, ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek." ifadesini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KURBAN BAYRAMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayram'ında hava yoluna 1506 ek sefer!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA