Küresel akıllı telefon pazarında daralma bekleniyor

AKILLI TELEFON SATIŞ FİYATLARININ REKOR SEVİYEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

IDC Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bellek krizinin geçici bir düşüşten daha fazlasına neden olacağını, bunun tüm pazarda yapısal bir yeniden düzenlemeye işaret ettiğini belirtti.

Alt segment satıcıların arz kısıtları ve daha yüksek fiyat seviyelerinde zayıflayan talep nedeniyle sevkiyatlarda sert düşüşlerle karşılaşacağına değinen Popal, "Sevkiyatlar rekor düzeyde düşüş kaydedecek olsa da akıllı telefon ortalama satış fiyatının bu yıl yüzde 14 artarak rekor seviye olan 523 dolara yükselmesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.