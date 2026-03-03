Küresel arenada gurur günü

5G ve ötesi teknolojilerde hayatın her alanını kapsayan çalışmalar yürüten Türk Telekom, grup şirketi Argela ile gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayan 5G tabanlı çözümü küresel arenaya taşıdı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Argela UTM (İnsansız Hava Aracı Sistem Trafik Yönetimi) çözümünün lansmanı İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirildi. Otonom hava ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan Argela UTM'in başarısı GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde atılan imza ile küresele taşındı. Argela, dünyanın önde gelen eVTOL (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen Hava Aracı) üreticisi EHang ile iş birliği anlaşması imzalayarak geleceğin ulaşım standartlarını belirlemek için stratejik bir adım attı. Mobil şebeke kabiliyetlerini, hava sahası yönetiminde entegre eden bu yenilikçi ve milli teknoloji, geleceğin hava ulaşım sistemleri için küresel standartları belirliyor.

ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türk Telekom olarak milli teknoloji hamlemizi gökyüzüne taşımanın büyük gururunu yaşıyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yenilikçi çözüm, mobil şebeke yeteneklerimizle hava trafiğini yönetmeye imkân sağlıyor. Bu hamle ile hem ülkemizin ulaşım stratejilerine katkı sunuyor, hem de teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonuna öncülük ediyoruz" dedi. Şahin şunları kaydetti: "GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, milli mühendislik gücümüzün küresel arenada oyun kurucu olduğunun en somut kanıtıdır. İştiraklerimiz ve milli iş ortaklarımızla teknolojide dışa bağımlılığı azaltan çalışmalara imza atarken, ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz."

KENTSEL MOBİLİTEYE GEÇİŞ

Yeni nesil telekomünikasyondaki liderliklerini havacılık sektörüne taşıdıklarını söyleyen Argela CEO'u İsmail Emanet ise "5G ve ileri ağ çözümleri alanındaki uzmanlığımızı kullanarak, Argela'nın UTM sistemi aracılığıyla Türkiye'de Gelmiş Hava Mobilitesi'ni güçlendirecek sağlam bir dijital altyapı sunmayı ve alçak irtifa bağlantısında yeni standartlar belirlemeyi hedefliyoruz" dedi. Emanet, Türk Telekom'un liderliğinde yürütülen ileri düzey Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve akıllı kentsel mobiliteye geçişine yön vermekten gurur duyduklarını kaydetti.



BELİRLEYİCİ BİR ADIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "5G tabanlı hava trafik sistemi çözümü, düşük irtifa sahasının güvenli ve akıllı şekilde yönetilmesine yönelik önemli bir adım" dedi. EHang Operasyon Başkanı Victoria Jing Xiang, "Gerçekleştirdiğimiz ortaklıkla EHang'in sertifikalı insansız eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen) hava aracı platformunu, Türk Telekom'un gelişmiş dijital altyapısı ve İHA Trafik Yönetimi (UTM) kabiliyetleriyle birleştiriyoruz" açıklaması yaptı.



ŞEBEKE KABİLİYETLERİ VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ AYNI PLATFORMDA

Geleceğin ulaşım standartlarını farklı bir boyuta taşıyan bu milli çözüm, Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ile UTM sistemlerini tek bir platformda birleştiren dünyadaki ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. GSMA tarafından desteklenen CAMARA API projesinin en başarılı örneklerinden biri olarak GSMA standında sergilenen çözüm; düşük irtifa hava sahasının güvenli, akıllı ve gerçek zamanlı yönetimini sağlayan dijital bir regülasyon sistemi sunuyor.



TELEKOM VE ZTE'DEN GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Türk Telekom'un Sivas'ta ZTE işbirliği ile hayata geçirdiği 128 MWp'lik kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali'nin (GES) enerji üretimine başladığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde duyuruldu. 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör olan Türk Telekom, Türkiye'de 1 Nisan'da başlayacak 5G dönemi öncesi kullanıcılarına 5G uyumlu akıllı telefonlar sunmak için nubia ile 5G akıllı telefon anlaşması gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine alıyoruz. Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Bununla birlikte altyapımızda verimliliği ve tasarrufu artıracak öncü denemeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Fiber altyapımızda ZTE iş birliği ile yine dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz denemede tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite artışı elde edebildiğimizi kanıtladık. Ayrıca 1 Nisan'da 5G hayatımıza girdiğinde herkes için ve her noktada kullanıcılarımıza en kapsayıcı deneyimi sunmak istiyoruz. Nubia ile yaptığımız anlaşmayla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefon ile değiştirmesinde kolaylık sağlayacağız" dedi.