Küresel devlerde işten çıkarma rüzgârı

Teknoloji sektörü, "yapay zekâ odaklı verimlilik" dönemine iş gücü piyasasında önemli sarsıntılarla giriyor. Meta, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden 8.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, işten çıkarmalara ek olarak daha önce doldurulması planlanan 6.000 açık pozisyon için alım sürecini de durdurdu. İşten çıkarmaların 20 Mayıs itibarıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Microsoft ise ABD'deki binlerce çalışanına gönüllü emeklilik teklif etti. Yaklaşık 8.750 kişinin emekli olacağı öngörülüyor. Amerikan spor giyim markası Nike da, küresel çapta yaklaşık 1.400 çalışanının işine son verileceğini bildirdi. Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, rekabet etme biçimini keskinleştirmek amacıyla çalışan sayısında değişiklik yaşanacağı aktarıldı. Almanya merkezli köklü baskı makinesi üreticisi Manroland Sheetfed de, iflas sürecinin ardından üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Yaklaşık 750 kişinin çalıştığı fabrikada en az 660 çalışan işini kaybedecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!