Küresel ekonomi için kritik uyarı: Enerji krizi derinleşiyor

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bugünkü tabloyu 1970'lerde yaşanan petrol krizleri ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırısının yarattığı etkilerle karşılaştırdı. Mevcut durumu "iki petrol krizi ile bir doğal gaz krizinin birleşimi" olarak tanımladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU: RİSK BÜYÜYOR

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilime dikkat çeken Birol, krizin sürmesi halinde hiçbir ülkenin bundan kaçamayacağını söyledi. Küresel ölçekte ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.