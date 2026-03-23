Küresel ekonomi için kritik uyarı: Enerji krizi derinleşiyor

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bugünkü tabloyu 1970'lerde yaşanan petrol krizleri ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırısının yarattığı etkilerle karşılaştırdı. Mevcut durumu "iki petrol krizi ile bir doğal gaz krizinin birleşimi" olarak tanımladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU: RİSK BÜYÜYOR
Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilime dikkat çeken Birol, krizin sürmesi halinde hiçbir ülkenin bundan kaçamayacağını söyledi. Küresel ölçekte ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
ENERJİ ALTYAPISI AĞIR HASAR ALDI
Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde en az 40 enerji tesisinin ciddi şekilde zarar gördüğünü belirten Birol, altyapının büyük darbe aldığını ifade etti.
STRATEJİK PETROL STOKLARI DEVREDE
Ajansın, Asya ve Avrupa'daki hükümetlerle stratejik rezervlerin kullanımı konusunda görüşmeler yürüttüğü açıklandı. Üye ülkeler, petrol fiyatlarındaki yükselişi frenlemek için bu ay başında yaklaşık 400 milyon varil petrolü piyasaya sunma kararı almıştı.
YENİ ADIMLAR GELEBİLİR
Birol, gelişmelerin yakından izlendiğini ve gerekirse ilave önlemlerin gündeme alınacağını belirterek arz güvenliğinin öncelikli başlık olmaya devam edeceğini söyledi.