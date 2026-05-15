Küresel ekonomi “olumsuz senaryo”ya dümen kırdı! Birçok ülke IMF'nin kapısında sıraya girdi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki savaşın ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel ekonomi üzerindeki riskleri artırdığını belirterek, ekonominin IMF'nin daha önce ortaya koyduğu "olumsuz senaryo"ya doğru ilerlediğini söyledi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında enerji piyasalarındaki gelişmelerin ve savaşın ekonomik etkilerinin yakından takip edildiğini ifade etti. IMF'nin üye ülkelerle temas halinde olduğunu belirten Kozack, birçok ülkenin özellikle politika desteği ve ekonomik yol haritası konusunda Fon'dan danışmanlık talep ettiğini kaydetti.

"ÜLKELER POLİTİKA DESTEĞİ TALEP EDİYOR"

IMF'nin üye ülkelerle küresel ekonomiye yönelik son şokun etkilerini değerlendirdiğini söyleyen Kozack, ülkelerin kendi ekonomik koşullarına uygun politika adımlarını belirlemek için IMF'den destek istediğini ifade etti.

Kozack, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın daha önce dile getirdiği "en az 12 ülkeden 20 ila 50 milyar dolar arasında finansman talebi gelebileceği" yönündeki açıklamayı hatırlatarak, bu kapsamda görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

PETROL FİYATLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

IMF'nin nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) raporunda kısa süreli savaş varsayımına göre "referans", "olumsuz" ve "ciddi" olmak üzere üç farklı senaryo oluşturulduğunu anımsatan Kozack, mevcut gelişmelerin olumsuz senaryoya yaklaştığını söyledi.

Kozack, petrol fiyatlarının referans senaryoda öngörülen seviyelerin belirgin biçimde üzerine çıktığını, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde de yükseliş görüldüğünü belirtti. Buna karşın büyük ekonomilerde orta vadeli enflasyon beklentilerinin halen görece güçlü şekilde çıpalanmış durumda olduğunu ve finansal koşulların destekleyici niteliğini koruduğunu ifade etti.

GELİŞMİŞ ÜLKELER MALİYE POLİTİKASINA YÖNELDİ

Savaşın başladığı şubat ayından bu yana ülkelerin aldığı ekonomik önlemlerin analiz edildiğini söyleyen Kozack, gelişmiş ekonomilerin ağırlıklı olarak maliye politikalarına yöneldiğini, gelişmekte olan ülkelerin ise daha çeşitli politika araçları kullandığını belirtti.

Bazı ülkelerin enerji ve yakıt tüketimini sınırlamak amacıyla tasarruf tedbirleri uyguladığını kaydeden Kozack, petrol ihracatçısı ve ithalatçısı ülkelerin verdiği ekonomik tepkilerin de farklılaştığına dikkat çekti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör