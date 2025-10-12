Küresel ekonominin sorunları 13-18 Ekim’de masaya yatırılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, ticari gerilimlerin arttığı ve borç yüklerinin tarihi seviyelere ulaştığı bir dönemde dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorlukları yıllık toplantılarında masaya yatıracak.

REFORM ÇAĞRILARI GÜNDEMDE OLACAK

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ve "Bretton Woods ikizleri" olarak adlandırılan IMF ve Dünya Bankası genel merkezlerinde düzenlenecek yıllık toplantılar, 190'dan fazla üye ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek.

Küresel ekonominin mercek altına alınacağı toplantılar, dünya ekonomisinde belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Genellikle 10 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan toplantılarda, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının, küresel borç yükünün ve Bretton Woods kurumlarına yönelik reform çağrılarının yine gündemde olması bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİNİN RÖNTGENİ RAPORLARLA ORTAYA KONACAK

Toplantılarda dünya ekonomisinin durumu ile büyüme görünümü, finansal istikrar ve yoksulluğun azaltılması gibi uluslararası öneme sahip konular ele alınacak.

Yıllık toplantılar kapsamında Kalkınma Komitesi ile Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra bölgesel brifingler ile uluslararası kalkınma, küresel ekonomi ve finans piyasalarına odaklanan forumlar düzenlenecek.

G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.

Toplantılarda, küresel ekonomiyle ilgili analizleri içeren, salı günü yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu başta olmak üzere, Küresel Finansal İstikrar ve Mali İzleme Raporları da açıklanacak.

IMF, temmuz ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda yaptığı güncellemede, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,1 büyümesini öngörmüştü.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜMEDE "HAFİF" YAVAŞLAMA ÖNGÖRÜLÜYOR

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da yıllık toplantılar öncesi yaptığı konuşmada, küresel ekonomik büyümenin bu ve gelecek yıl "hafif" bir şekilde yavaşlayacağını öngördüklerini aktarmıştı.

Belirsizliğin yeni normal olduğuna dikkati çeken Georgieva, dünya ekonomisinin sorunlarla korkulandan daha iyi ama ihtiyaç olandan daha kötü başa çıktığını ifade etmişti.

Georgieva, "Tüm işaretler, çoklu şoklardan kaynaklanan ciddi baskılara genel olarak dayanmış bir dünya ekonomisine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Küresel ekonominin dayanıklılığının henüz tamamen test edilmediğini belirten Georgieva, bu testin gelebileceğine dair endişe verici işaretler olduğu uyarısı da yapmıştı.

Tarifelerde ise tam etkinin henüz ortaya çıkmadığını aktaran Georgieva, politika yapıcılara ticareti "büyümenin motoru" olarak koruma çağrısında bulunmuştu.

TARİFELERİN ETKİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ BEKLENİYOR

Artan tarifeler ve süregelen belirsizliklere rağmen küresel ekonomi, özellikle ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinden bu yana dayanıklı bir görünüm sergiliyor.

Ancak bu dayanıklılığın uzun sürmeyebileceği ve tarifelerin tüketici fiyatlarını artırarak enflasyonu körükleyebileceği endişesi bulunuyor.

Toplantılarda, ABD'de kısa vadede stagflasyon olasılığını artırabilecek risklerin ve artan tarifelerin muhtemel gecikmeli etkilerinin analiz edilmesi öngörülüyor.

Yıllık toplantıların başlamasına günler kala ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret geriliminin de gündemde olması bekleniyor.

KURUMLARA YÖNELİK REFORM TALEPLERİ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, IMF ve Dünya Bankasını iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konulara fazla odaklandıkları gerekçesiyle eleştiriyor ve bu kurumları "temel görevlerine" odaklanmaya çağırıyor.

Yıllık toplantıların bu yılki programında da bu konulara yapılan vurgunun azaldığı görülüyor.

Ayrıca Dünya Bankası, ABD yönetiminin Çin'e yönelik kredileri sınırlama yönündeki baskısıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Bu kurumlara yönelik reform çağrıları doğrultusunda, ekim ayı başında IMF'de birinci başkan yardımcılığına ataması onaylanan Daniel Katz'ın, yeni görevinde nasıl bir rol üstleneceği de merak konusu oldu.

Katz, daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Özel Kalemi olarak görev yapmış ve ABD'nin IMF ile Dünya Bankasındaki Çin etkisini sınırlaması gerektiğini savunmuştu.