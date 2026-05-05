Küresel elektrik talebinin yüzde 75’i güneşten karşılandı

Küresel Güneş Enerjisi Konseyi Üst Yöneticisi (CEO) Sonia Dunlop, güneş enerjisi kurulumlarının son 10 yılda büyük bir ivme kazandığını belirterek, bu büyümeyi "olağanüstü" olarak nitelendirdi. 2025 yılında da sektörün yeni bir rekor kırdığını vurguladı.

Güneş enerjisinin ulaştığı seviyeyi somut bir örnekle açıklayan Dunlop, geçen yıl elde edilen üretimin, Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan tüm LNG ihracatına eşdeğer gazla çalışan elektrik üretimini ikame edebilecek düzeye geldiğini ifade etti.

Bu hızlı büyümenin arkasında iki temel unsur öne çıkıyor: maliyetlerin dramatik şekilde düşmesi ve batarya teknolojilerindeki gelişmeler. Güneş fotovoltaik maliyetlerinin 2010'dan bu yana yaklaşık yüzde 90 gerilediğini belirten Dunlop, bu durumun güneş enerjisini pek çok ülkede en ucuz elektrik üretim kaynağı haline getirdiğini söyledi. Ayrıca 2025 yılında küresel batarya depolama kapasitesinin yüzde 40 artarak en hızlı büyüyen enerji teknolojisi olduğunu kaydetti.

Çatı tipi ve dağıtık güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaşıldığını belirten Dunlop, bu sayede farklı ekonomik yapılara sahip ülkelerde de güçlü bir büyüme yakalandığını ifade etti.

Enerji dönüşümünde güneşin kilit rol üstlendiğini vurgulayan Dunlop, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel elektrik üretiminde ilk kez kömürü geride bıraktığını açıkladı. Kömürün payının tarihsel olarak ilk kez üçte birin altına düştüğünü belirten Dunlop, bu gelişmenin enerji sektöründe önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Güneş enerjisinin tek başına yüzde 30 büyüyerek yeni elektrik üretiminin büyük bölümünü oluşturduğunu söyleyen Dunlop, fosil yakıtların elektrik üretimindeki ağırlığının giderek azaldığını ifade etti.

Öte yandan, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki en büyük engelin şebeke altyapısı olduğuna dikkat çeken Dunlop, birçok projenin bağlantı kısıtları nedeniyle geciktiğini belirtti. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde sermaye maliyetlerinin yüksek olmasının da dönüşüm sürecini zorlaştırdığını vurguladı.

Dunlop'a göre enerji dönüşümünün yönü net ve büyüme ivmesi güçlü; ancak bu süreçte tüm ülkelerin eşit şekilde ilerleyebilmesi için altyapı ve finansman sorunlarının çözülmesi kritik önem taşıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör