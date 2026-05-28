Küresel gıda güvenliği için İstanbul’da yüksek düzey zirve

BAKAN YUMAKLI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE KÜRESEL TARIM DİPLOMASİSİ İSTANBUL'DA ŞEKİLLENİYOR

Forum kapsamında gerçekleştirilecek "Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu", Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Oturumda farklı ülkelerden tarım ve ormancılık bakanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, çevre uzmanları, akademisyenler ve sektör paydaşları bir araya gelerek küresel ölçekte artan gıda krizine karşı ortak çözüm başlıklarını değerlendirecek.

Küresel iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, artan gıda talebi, su stresi, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi kritik konuların ele alınacağı oturumun; sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir uluslararası platform niteliği taşıması bekleniyor.

