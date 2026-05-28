Küresel gıda güvenliği için İstanbul’da yüksek düzey zirve

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ve öncülüğünde hayata geçirilen küresel Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde, 5–7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Forumu; çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve iklim politikaları alanlarında dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşturacak.
"Ortaya Çıkacak Ortak Akıl COP31 Sürecine Güçlü Katkı Sunacak"
Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek foruma ilişkin açıklamada bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye'nin çevre diplomasisi alanındaki uluslararası etkisini daha da güçlendireceğini belirtti. Ağırbaş; İstanbul'da gerçekleştirilecek buluşmanın yalnızca bugünün çevre sorunlarına değil, geleceğin sürdürülebilir kalkınma politikalarına da yön verecek önemli bir küresel istişare zemini oluşturacağını ifade ederek, özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim dirençli üretim modelleri başlıklarında ortaya çıkacak ortak aklın, COP31 sürecine de güçlü katkılar sunacağını vurguladı.
BAKAN YUMAKLI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE KÜRESEL TARIM DİPLOMASİSİ İSTANBUL'DA ŞEKİLLENİYOR
Forum kapsamında gerçekleştirilecek "Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu", Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Oturumda farklı ülkelerden tarım ve ormancılık bakanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, çevre uzmanları, akademisyenler ve sektör paydaşları bir araya gelerek küresel ölçekte artan gıda krizine karşı ortak çözüm başlıklarını değerlendirecek.
Küresel iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, artan gıda talebi, su stresi, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi kritik konuların ele alınacağı oturumun; sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir uluslararası platform niteliği taşıması bekleniyor.
SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ TARIM POLİTİKALARINDAKİ STRATEJİK ROLÜ ELE ALINACAK
Forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumda; sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma, kaynak güvenliği ve gıda arz sürdürülebilirliği açısından stratejik bir dönüşüm modeli olduğu vurgulanacak.
Özellikle tarımsal üretim süreçlerinde ortaya çıkan kayıpların azaltılması, organik atıkların geri kazanımı, kompost uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyokütle yönetimi, tarımda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri ve döngüsel ekonomi temelli uygulamaların yaygınlaştırılması başlıkları oturumun temel gündem maddeleri arasında yer alacak.
Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın son dönemde sıklıkla vurguladığı "üretimde sürdürülebilirlik", "gıda arz güvenliği" ve "kaynak verimliliği" yaklaşımının da oturumun ana çerçevesini oluşturacağı belirtilirken; tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirilmesine yönelik ortak çözüm mekanizmalarının değerlendirilmesi hedefleniyor.
OTURUMUN ANA GÜNDEM BAŞLIKLARI BELİRLENDİ
Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu'nda, sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutu kapsamlı şekilde ele alınacak. Küresel iklim krizinin tarım, ormancılık ve doğal kaynak yönetimi üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği oturumda; sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla çok boyutlu politika önerileri masaya yatırılacak.
Oturum kapsamında özellikle şu başlıklar ön plana çıkacak:
• Gıda kaybı ve israfının azaltılması,
• Su verimliliği ve havza bazlı yönetim,
• Orman varlığının korunması ve karbon yutak alanları,
• Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları.
Uzmanlar ve bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek değerlendirmelerde; doğal kaynakların korunması ile ekonomik kalkınma arasında dengeli ve sürdürülebilir bir modelin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilecek.
BAKAN YUMAKLI: "SIFIR ATIK HAREKETİ GIDA ARZ GÜVENLİĞİMİZİN ÖNEMLİ SAC AYAKLARINDAN BİRİNİ OLUŞTURUYOR"
Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilecek yüksek düzeyli oturuma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sıfır Atık hareketinin tarımsal sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti. Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan Sıfır Atık hareketi, gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda; gıda kayıplarını azaltmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve geleceğimizi güvence altına almak temalı yüksek düzeyli oturumda mevkidaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve israfı önlemek adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz."