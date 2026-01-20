Küresel nükleer enerji kapasitesinde yüzde 260 artış bekleniyor

Dünya Nükleer Birliğinin (WNA) Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantıları kapsamında açıkladığı Dünya Nükleer Görünümü Raporu'na göre, 31 farklı ülkede yaklaşık 400 gigavat nükleer enerji kapasitesi bulunurken bu kapasite küresel elektrik üretiminin yüzde 9'unu karşılıyor.

Nükleer enerji, dünyadaki düşük karbon elektrik üretiminin ise yüzde 20'sini oluşturuyor.

Mevcut reaktörlerin neredeyse tamamının faaliyete devam etmesi beklenirken inşaatı devam eden reaktörlerin tamamlanmasıyla nükleer enerji kapasitesinin 2030'a kadar 502 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.

Hükümetlerin açıkladığı plan ve hedefler kapsamında mevcut reaktörlerin ömrünün 80 yıla uzatılması, planlanan veya planlama aşamasındaki reaktörlerle, küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050'de 1446 gigavata ulaşacağı hesaplanıyor. Bu, 25 yılda yaklaşık yüzde 260 artışa karşılık geliyor.

Bu kapasitenin 1000 gigavatını Çin, Fransa, Hindistan, Rusya ve ABD'deki nükleer santrallerin oluşturacağı öngörülüyor.

Söz konusu büyüme, hükümetlerin Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28'de açıklanan artış hedefinin ötesine geçiyor.

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hükümetlerin nükleer enerjiye ilişkin iddialı hedefleri olduğunu belirterek, "Şimdi ileri görüşlü hükümetler, küresel endüstri liderleri, finansörler ve sivil toplum, bu hedefleri gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışmalı ve zamanında harekete geçmeli. Bu, herkes için her yerde, uygun fiyatlı, kesintisiz ve düşük karbonlu nükleer enerjiyle çalışan daha temiz ve güvenli bir enerji geleceği sunma şansımız." ifadelerini kullandı.