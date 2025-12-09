Küresel piyasalar 6 merkez bankasının faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalar merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı. 12 Aralık günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 Aralık günü ise ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak. Merkez bankalarının kararları döviz ve tahvil piyasalarını etkileyecek.

FED FAİZLERİ İNDİRECEK Mİ?

Yeni FED başkanının kim olacağı tartışmaları eşliğinde FED faiz kararını açıklayacak. ABD ekonomik verileri ve FED içindeki görüş ayrılıklarının 2026 yılında de FED kararlarını etkileyecek. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Jerome Powell'in yerine geçecek en güçlü aday olarak ifade edildi.

FED başkanları faiz kararları konusunda enflasyon ve iş gücü istatisiklerini baz alarak yeni bir karar verecek. Bazı FED yetkilieri enflasyonun istenilen s seviyede olmadığını ifade ederek indirime sıcak bakmıyor. Ancak diğer kesim istihdamdaki yavaşlamayı gerekçe göstererek gevşet politikalara geçişi destekliyor. ABD Merkez Bankası'nın bu toplantıda 25 baz puan indirim yapması bekleniyor.

RBA, BoC VE SNB KARARLARI HANGİ YÖNDE OLACAK?

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) piyasa beklentileri ile uyumlu olarak politika faizinin mevcut seviyesi olan %3,60'ta sabit bırakılmasını bekliyor. Ülkedeki büyüme verilerinin etkisi ile yeni bir faiz artışı görülmüyor.

Kanada Merkez Bankası (BoC) da faiz kararını Çarşamba günü saat 17.45'te açıklayacak. Güçlü istihdam verileri bankanın politika faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit bırakacağı beklentilerini artırdı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasalar, ülkenin politika faizini %0 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

ÇİN VE AVRUPA FAİZLERİ SABİT TUTACAK

Zayıf büyüme verilerine rağmen Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) faizleri sabit bırakması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), da faizleri sabit bırakacak gibi görünüyor. Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikası sonrası faiz artışı ihtimali öne çıkıyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararları açıklanacak.

TCMB DE FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) 100 baz puanın üzerinde faiz artışı çıkması bekleniyor.