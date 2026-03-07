Küresel piyasalar jeopolitik gerilimle negatif tablo! Gözler ABD enflasyon verilerinde

ASYA PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI

Asya borsalarında da geçen hafta satış baskısı devam etti. Güney Kore, Japonya ve Çin'den gelen ekonomik veriler yakından takip edildi.

Güney Kore Kospi: %10,56 düşüş

Hong Kong Hang Seng: %3,28 düşüş

Japonya Nikkei 225: %5,49 düşüş

Çin Şanghay bileşik: %0,93 düşüş

Çin hükümeti, 2026 büyüme hedefini %4,5–5 aralığında açıkladı. Savunma harcamaları ise %7 artışla 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar) çıkarıldı.

YURT İÇİ PİYASALARDA GÖZLER MERKEZ BAKNASINDA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda %6,74 düşüşle 12.792,81 puandan kapandı.

Gelecek hafta yatırımcılar, TCMB'nin faiz kararı ve ödemeler dengesi verilerini takip edecek. AA Finans'ın beklenti anketine göre, mart ayında TCMB'nin politika faizini %37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Dolar/TL haftayı 44,0770 seviyesinden tamamladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ekonomik ve ticari entegrasyonu derinleştirmek için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı: "AB ile ekonomik ve ticari başlıklarda yürüttüğümüz yakın istişarelerde, ikili entegrasyonumuzu derinleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."