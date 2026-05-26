Küresel piyasalarda anlaşma umudu

Küresel piyasalar haftaya ABD ile İran arasındaki olası anlaşma haberiyle başladı. Son aylarda küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturan jeopolitik risklerin azalabileceği düşüncesi, hisse senetleri ve para birimlerinde risk iştahını artırırken, petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Brent ham petrolü vadeli kontratları yüzde 5.59 düşüşle varil başına 95.05 dolara inerken, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de yüzde 5.87 değer kaybederek 90.30 dolardan işlem gördü. Her iki kontrat da seansın erken saatlerinde 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyelerini gördü. Analistler, yakın vadede bir çözüm olsa bile petrol fiyatlarının yüksek kalmasını bekliyor. Çatışmadan kaynaklanan tedarik zincirinin bozulmasını gidermenin zaman alacağını belirtiyor.

METALLERDE YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabilecek bir anlaşmaya yaklaşıldığına ilişkin haberlerin ardından yükseldi. Küresel piyasalarda spot ons altın yüzde 1.2 artışla 4.562 dolar seviyesinde işlem görürken, gün içinde 4.580 dolara kadar çıktı. Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Altındaki artışa paralel gümüş fiyatlarında da yükseliş görüldü. Gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 3 artışla 77.79 dolar seviyesine çıktı. Platin ve paladyum fiyatlarında da artış görüldü.

TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.81'den 2.71'e düşerken, Güney Kore'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4.3'ten 4.14'e geriledi. ABD tahvil getirilerinde de benzer bir geri çekilme izlendi. Euro bölgesi devlet tahvil piyasası, Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvilinin 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine ulaşmasıyla, İtalya'nın 10 yıllık getirilerinin 17 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine inmesiyle neredeyse 10 baz puan düştü.



BORSA ENDEKSLERİ ARTTI

Küresel hisse senetleri piyasalarında da savaş endişeleri ortadan kalktı. Küresel çapta hisse senetleri hareketlerini ölçen MSCI All Country World Index yüzde 0,3 yükselerek bu ay daha önce ulaştığı rekor seviyeye yaklaştı. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1.2 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi ilk kez 65 bini aştı. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.66, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.86 arttı. Güney Kore'de Kospi Endeksi ise 7847 puan seviyesinden fiyatlandı. Avrupa borsalarında endeksler 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelerine geldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.59 yükselişle 13.889 puandan başladı. Sterlin son haftaların en yüksek seviyesine yükseldi.