Küresel sermaye Cannes’da aynı sofrada buluşuyor

Dünyanın en prestijli gayrimenkul ve şehircilik etkinliklerinden biri olan MIPIM, 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenirken, Türkiye temsilciliğini üstlenen Alkaş, fuar kapsamında sektörü bir araya getirecek özel bir uluslararası iftar buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. MIPIM her yıl 90'dan fazla ülkeden uluslararası katılımcıyı, 20 binin üzerinde sektör profesyonelini ve 5 bini aşkın yatırımcıyı buluşturuyor. 650'den fazla konuşmacının yer aldığı küresel içerik programıyla öne çıkan ve bu yıl "Global Urban Festival" yaklaşımıyla kurgulanan MIPIM 2026'da düzenlenecek uluslararası iftar organizasyonu sektör temsilcileri arasında güçlü bir diyalog zemini oluşturacak. Küresel yatırım dünyasının Cannes'da bir araya geldiği bu özel haftada gerçekleşecek buluşma, iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni bağlantılar kurmayı amaçlayan stratejik bir networking etkinliği niteliği taşıyor. MIPIM fuarı kapsamında uluslararası firmaların katılımıyla gerçekleşecek olan iftar yemeği; yatırımcılar, geliştiriciler ve gayrimenkul markalarının temsilcilerini aynı masa etrafında buluşturacak

