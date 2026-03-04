Küresel sermaye MIPIM 2026’da buluşuyor

Dünyanın en prestijli gayrimenkul ve şehircilik etkinliklerinden biri olan MIPIM, Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği organizasyon yapısıyla, 9-13 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek. "Global Urban Festival" yaklaşımıyla kurgulanan MIPIM 2026 yatırımcıları, şehir yöneticilerini, geliştiricileri, mimarları ve teknoloji liderlerini aynı platformda buluşturacak. Her yıl 90'dan fazla ülkeden 10 binlerce profesyonelin katıldığı MIPIM, küresel gayrimenkul piyasalarının yönünü belirleyen ana buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ

MIPIM 2026'nın konferans programı küresel ekonomideki dönüşüm, teknolojinin gayrimenkul ve şehirler üzerindeki etkisi ve sürdürülebilir kent modelleri etrafında şekilleniyor. Açılış konuşması, 2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ekonomist Philippe Aghion tarafından gerçekleştirilecek. Bu yaklaşım, MIPIM'i yalnızca bir gayrimenkul fuarı olmanın ötesine taşıyarak şehirlerin finans, teknoloji, politika ve toplumsal dönüşümle birlikte nasıl yeniden kurgulandığını ele alan küresel bir vizyon platformuna dönüştürüyor.

DİJİTAL ALTYAPI MERKEZDE

2026 programının öne çıkan başlıklarından biri Data Center Summit olacak. Yapay zekâ, bulut teknolojileri ve hızla artan veri ihtiyacıyla birlikte veri merkezleri, gayrimenkul yatırımlarının en hızlı büyüyen alanlarından biri olarak MIPIM gündeminde yer alıyor. Zirve kapsamında veri merkezlerinin şehirlerle entegrasyonu ve enerji verimliliği ele alınacak.