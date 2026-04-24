Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Küresel ticaretin kritik hattında ücretler katlandı
Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:25

Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ticaret yollarında yarattığı baskı, Panama Kanalı’nda geçiş maliyetlerini keskin biçimde artırdı. Son dönemde bazı gemilerin zamandan tasarruf edebilmek için 1 milyon doların üzerinde ücret ödediği ifade ediliyor.

  • ABONE OL

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, Panama Kanalı Yönetimi yetkililerinden Victor Vial, kanal geçiş ücretlerinin çatışmalar öncesinde ortalama 140 bin dolar civarındayken, son iki ayda yaklaşık 385 bin dolara çıktığını belirtti. Bu artış, ücretlerin 2,5 katın üzerine yükseldiğini gösteriyor.

"KANAL GÜVENİLİRLİĞİNİ KORUYOR"

Panama Kanalı Yönetimi'nden bir diğer yetkili Ricaurte Vasquez ise artan talebe rağmen operasyonların sürdürülebilirliğine odaklandıklarını vurguladı. Vasquez, kanalın açık ve güvenilir şekilde hizmet vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

GEMİ TRAFİĞİNDE ARTIŞ VAR

Ulusal basında yer alan verilere göre, Ekim 2025 ile Mart 2026 döneminde kanaldan toplam 6 bin 288 gemi geçti. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 224 gemilik bir artışa işaret ediyor.

STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI

Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan ve 82 kilometre uzunluğa sahip Panama Kanalı, Atlantik ile Pasifik arasındaki en önemli ticaret koridorlarından biri olmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#ORTA DOĞU #PANAMA KANALI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Küresel ticaretin kritik hattında ücretler katlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA