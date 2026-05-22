Kurulan şirket sayısında yüzde 30’luk rekor artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2026 yılı Nisan ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,5 artarak 10 bin 853'e yükseldi. Mart ayında bu sayı 8 bin 379 seviyesindeydi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA SERT YÜKSELİŞ

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da dikkat çekici bir artış gösterdi. Mart ayında 1.809 olan kapanan şirket sayısı, nisanda yüzde 70,5 artarak 3 bin 85'e çıktı.

YILLIK BAZDA DA ARTIŞ VAR

Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında da hem kuruluşlarda hem kapanışlarda artış görüldü. Nisanda kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 43 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 19,6 yükseldi.

