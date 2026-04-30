Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kurumlar vergisi beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:28

Kurumlar vergisi beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2025 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi bugün sona erecek.

AA Ekonomi
Kurumlar vergisi beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor
  • ABONE OL

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin beyan süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, gib.gov.tr aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verilebiliyor.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergilerini, bugün ödemeleri gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallardan ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Başkanlığın internet sayfası, Vergi İletişim Merkezinin 189 numaralı hattı, Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) ve sosyal medya hesapları gibi kanalarından ulaşılabiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DİJİTAL VERGİ DAİRESİ #KURUMLAR VERGİSİ #GİB #BEYANNAME SÜRESİ #BEYANNAME

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
TT // 29 NİSAN - 7.SIRA
TT // 29 NİSAN - 7.SIRA
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurumlar vergisi beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA