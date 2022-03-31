Kurumsal Dijital Depo’da verileriniz güvende olsun

TÜRK Telekom
'Dijital Depo Kurumsal' ürünü ile de müşterilerine bulut ortamında dosya saklama, paylaşma ve eş zamanlı çalışma imkânı tanıyor. Tüm mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan veriye güvenle erişilebilirken veriler güvenle saklanabiliyor. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden biri olan Türk Telekom, İstanbul
'un Esenyurt
ve Gayrettepe
semti ile Ankara
'da Ümitköy
'de bulunan veri merkezlerinde KOBİ, kurumsal ve kamu müşterilerine özel bulut, iş sürekliliği, sanallaştırma, veri yedekleme, depolama, siber güvenlik ve replikasyon hizmetleri sunmayı sürdürerek ürün ve servis portföyünü her geçen gün çeşitlendiriyor. Yedeklenen veri boyutunu geçen yıla oranla iki katından fazla artıran Türk Telekom, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.
VERI TÜRKIYE'DE KALSIN
Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu
, 31 Mart Dünya Yedekleme Günü
'ne ilişkin yaptığı açıklamada, gelişmiş siber saldırıların ve gün geçtikçe artan veri yedekleme hizmetlerinin önemine değindi. Verilerin Türkiye'de kalmasının önemine dikkat çeken Türkoğlu, "Bilgi teknolojilerindeki değişim hız kazanmaya devam ederken, özellikle KOBİ ve küçük işletmelerin modern veri korumaya yönelik teknolojilere uyum sağlamaları gerekiyor. Kritik ve kişisel bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için yedekleme hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor" dedi. Türk Telekom, geniş yedekleme ürünüyle müşterilerin kendi veri merkezlerindeki fiziksel ve sanal sunucuları Lokal Yedekleme hizmeti ile 1/10 oranına kadar sıkıştırarak yedekliyor.
MALİYET AVANTAJI
BULUT tabanlı yedekleme çözümleriyle kurumsal müşterilerine maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik ve teknik destek imkânı veren Türk Telekom'un ürün portföyünde, Sanal ve Fiziksel Sunucu Yedekleme ile PC/Workstation Yedekleme seçenekleri bulunuyor. Sanal Sunucu Yedekleme ile Türk Telekom Veri Merkezleri
veya müşteri lokasyonlarındaki sanal sunucuların, Fiziksel Sunucu Yedekleme ile ise fiziksel sunucuların internet üzerinden Türk Telekom Veri Merkezlerine yedeklenmesini ve gerektiğinde geri yüklenmesini sağlıyor.