Kuruyan göller için eylem planı

Ulusal Su Kurulu 5'inci kez toplandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı yeni politikalar geliştirdiklerini söyleyerek, "Su Kanunu'nun 2026'da Meclis'te yasalaşması ve yürürlüğe girmesini istiyoruz" dedi.

TEDBİRLERİ HAZIRLADIK

Taslakla ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını, görüşe açılacağını anlatan Yumaklı, "Kriz yönetimi yerine risk yönetimini esas alan, bilimsel temelli öngörülere dayalı strateji ve politikalar geliştiriyoruz" açıklaması yaptı. Su Kanunu ile birlikte havza ölçeğinde planlama, su arz-talep dengesi, yatırım önceliklendirmesi ve sürdürülebilir finansman modellerinin tek bir çerçevede ele alınması hedefleniyor. Kuruyan göllere ilişkin hazırlanan eylem planlarının her bir gölün hidrolojik, ekolojik özellikleri, kullanım amaçları, koruma statüleri esas alınarak hazırlandığını belirten Yumaklı, "Belirlenen riskler doğrultusunda tedbirlerimizi oluşturduk. Şebeke kayıplarının azaltılması, sulama sistemlerinin modernizasyonu, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı ve alt havzalardan su transferleri başta olmak üzere tedbirler ve maliyetleri belirledik. Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, İznik, Seyfe ve Sapanca göllerine ilişkin eylem planlarımızı da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.