Kuruyemişte küf tehdidine önlem

Türkiye, ihracatta en büyük engel olan aflatoksin ve okratoksin gibi zehirli mikotoksinlerin oluşumunu engellemek için "çiftlikten sofraya" yeni bir strateji izleyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerdeki riskin azaltılması için ihracatçılara ilettiği kılavuzda, Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden fındıkta, yerden toplama sırasında topraktaki küflerle temas riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, ürünün toprakla bağının derhal kesilmesinin önemine işaret edildi. Kılavuza göre fındık kokarcası ve dalkıran gibi zararlılar, fındık kabuğunda açtıkları deliklerle mantar sporlarının iç fındığa ulaşmasına kapı aralıyor. Bu nedenle bahçelerin yabancı otlardan temizlenmesi gerekiyor. Fındığın olgunlaşır olgunlaşmaz toplanması gerekiyor. Yerden toplama yapılacaksa, fındığın yere düştüğü an bekletilmeden alınması önem taşıyor.
ÇUVALDAKİ TEHLİKE
Antep fıstığında ise hasattan sonraki ilk 24 saatin kritik olduğu ifade edilerek, kabuk soyma ve kurutma işleminin bu süre zarfında fabrikada yapılmasıyla, zehirli oluşumların önüne geçilebileceği bildirildi. Yüksek yağa sahip ceviz ve bademin ise 10 derecenin altındaki soğuk ve nemsiz depolarda muhafazasının hayati olduğu vurgulandı. Üreticilerin en sık yaptığı hatalardan biri olan naylon çuval kullanımı, yeni rehberde "risk artırıcı faktör" olarak tanımlandı. Havasız kalan ürünlerde küf gelişiminin hızlandığı belirtilerek, tüm süreçlerde hava dolaşımına izin veren ambalajların ve paslanmaz ekipmanların kullanımı teşvik ediliyor.
3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
TÜKSİAD Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin dünya kuruyemiş ve kuru meyve ihracatında söz sahibi ülkelerden biri olduğunu belirterek, "2025'te 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Son iki yıldır sektör olarak yıllık 400 ila 500 bin ton arasında ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. İhracatta fındık açık ara lider. Bunun yanında kuru kayısı, kuru incir ve ay çekirdeği ihracatımızın lokomotif ürünleri arasında" dedi. Mikotoksin riskinin, kuruyemiş ihracatında zaman zaman ortaya çıktığını vurgulayan Yıldırım, "Üretimden ihracata kadar son derece titiz bir kontrol mekanizması yürütüyoruz. AB'ye ihraç edilmek istenen Antep fıstığının iade edilmesi, sektörümüz açısından önemli ve öğretici bir örnekti. AB'ye kabul edilmeyen ürünlerin iç piyasada tüketiciye sunulduğu yönünde bir algı vardır. Oysa analizlerde takılan ürünler, ya farklı ülke pazarlarına yönlendirilir ya da ürün iyileştirme gibi zorunlu prosedürlerden geçirilir. Bu tür geri gönderme veya sevkiyat durdurma vakalarının önüne geçebilmek için üretim süreçlerimizi ve laboratuvar altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz" dedi. İthal ürünlerin de ülkeye giriş aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı kontrollerden ve mikotoksin analizlerinden geçirildiğini vurgulayan Yıldırım, "Mevzuata aykırı sonuçlar tespit edilmesi halinde bu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmez; menşe ülkesine iade edilir ya da imha gibi gerekli yaptırımlar uygulanır" diye konuştu.