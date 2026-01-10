Kuruyemişte küf tehdidine önlem

Türkiye, ihracatta en büyük engel olan aflatoksin ve okratoksin gibi zehirli mikotoksinlerin oluşumunu engellemek için "çiftlikten sofraya" yeni bir strateji izleyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerdeki riskin azaltılması için ihracatçılara ilettiği kılavuzda, Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden fındıkta, yerden toplama sırasında topraktaki küflerle temas riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, ürünün toprakla bağının derhal kesilmesinin önemine işaret edildi. Kılavuza göre fındık kokarcası ve dalkıran gibi zararlılar, fındık kabuğunda açtıkları deliklerle mantar sporlarının iç fındığa ulaşmasına kapı aralıyor. Bu nedenle bahçelerin yabancı otlardan temizlenmesi gerekiyor. Fındığın olgunlaşır olgunlaşmaz toplanması gerekiyor. Yerden toplama yapılacaksa, fındığın yere düştüğü an bekletilmeden alınması önem taşıyor.

ÇUVALDAKİ TEHLİKE

Antep fıstığında ise hasattan sonraki ilk 24 saatin kritik olduğu ifade edilerek, kabuk soyma ve kurutma işleminin bu süre zarfında fabrikada yapılmasıyla, zehirli oluşumların önüne geçilebileceği bildirildi. Yüksek yağa sahip ceviz ve bademin ise 10 derecenin altındaki soğuk ve nemsiz depolarda muhafazasının hayati olduğu vurgulandı. Üreticilerin en sık yaptığı hatalardan biri olan naylon çuval kullanımı, yeni rehberde "risk artırıcı faktör" olarak tanımlandı. Havasız kalan ürünlerde küf gelişiminin hızlandığı belirtilerek, tüm süreçlerde hava dolaşımına izin veren ambalajların ve paslanmaz ekipmanların kullanımı teşvik ediliyor.