Kütahya’nın potansiyeli görünenin çok ötesinde

Yaklaşık 4 yıldır Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanlığı koltuğunda oturan Esin Güral Argat, bu süreçte birçok başarılı çalışmaya imza attı. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın ticaret ve sanayi odası başkanlığı unvanını da elinde bulunduran Argat, Kütahya iş dünyasının öncü isimlerinden Güral ailesinin bir üyesi olarak sanayiciliğin içine doğmuş bir isim. Yaşamının merkezine üretmeyi, sorumluluk almayı ve değer yaratmayı koyduğunu söyleyen Argat, "Bir Kütahyalı olarak en başta memleketim için değer üretmeyi de sorumluluk ve görev olarak görüyorum. İş insanı bakış açısıyla ise kendimi bir kalkınma neferi olarak görüyorum. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının yerel kalkınmadan geçtiğine inanıyorum. Zaman zaman tempo yoğun, gündem ağır olabiliyor, bu doğal. Bu çoklu sorumluluk aslında hayatın bana sunduğu bir ayrıcalık. Çocuk yaşlardan itibaren üretimin içinde büyümüş biri olarak, sahadaki gerçek ihtiyaçları ve sanayicinin karşı karşıya kaldığı günlük sorunları yakından bilen bir perspektifle hem Kütahya'nın hem de ülkemizin üretim gücünü tanıtmaya ve TOBB çalışmalarına katkı sunmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA'NIN GELECEĞİNE DOKUNUYOR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Gürok Grup'ta sanayiden turizme uzanan bir vizyon ortaya koyan, KUTSO'da ise bir şehrin ekonomik geleceğine dokunan Argat, bu iki rolün birbirini beslediğine inanıyor. Göreve başladığı günden bu yana KUTSO'yu yalnızca üyelerine hizmet sunan bir kurum olmanın ötesine taşıyarak, şehrin kalkınma hedeflerine yön veren, paydaşları bir araya getiren ve ortak akıl üreten bir yapı haline getirmeyi amaçladığını söyledi. Bu süreçte önceliklerinin üyelerinin ihtiyaçlarını daha yakından analiz eden, veriye dayalı karar alan ve katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışı oluşturmak olduğunu söyleyen Argat, "İlk olarak, güçlü kurumsal kapasiteye sahip ve sahadan kopmayan bir oda yapısı oluşturmayı hedefledik. Kurumsal gelişim, kalite yönetimi, akreditasyon ve EFQM süreçlerini bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak gördük. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen Dijital Odalar ve Dijital Üyeler Projesi ile oda hizmetlerimizin dijital kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttük." "Proje geliştirme kapasitemizi önemli ölçüde artırdık" dedi.

Esin Güral Argat, görev süresi boyunca Kütahya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak, üyelerinin rekabet gücünü artıracak ve gençlere yeni fırsatlar sunacak çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Üyelerine sundukları hizmetleri çeşitlendirmek ve katma değerli hale getirmek amacıyla yeni uygulamaları da hayata geçirdiklerini söyleyen Argat, KUTSO'nun yalnızca üyelerinin sorunlarını takip eden değil, aynı zamanda şehrin geleceğine ilişkin strateji geliştiren bir kurum olması için çalıştıklarını kaydetti. Eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında hayata geçirdikleri çalışmalarla gençlerin iş hayatına hazırlanmasına katkı sunduklarını söyleyen Argat, şunları anlattı: "Üniversitesanayi iş birliğini güçlendiren mentorluk programları, mesleki eğitim projeleri, girişim hızlandırma programları ve kariyer organizasyonlarıyla insan kaynağının gelişimini destekledik. Özellikle gençler ve kadınların üretim ve istihdam süreçlerine daha güçlü katılımını sağlayacak uygulamalara öncelik verdik. KUTSO'nun hizmet alanını genişleterek sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin fırsat ve risklerine de odaklanan bir yaklaşım benimsedik. Kütahya'nın sosyo-ekonomik gelişimine yönelik çalışmalarımızın sonuçlarını da görmeye başladık."

YOLU AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye'nin ilk kadın oda başkanı olmaktan iki katmanlı bir sorumluluk duyduğunu söyleyen Esin Güral Argat "En başta; Kütahya iş dünyasının güvenini yaptıklarımızla karşılamamız gerekiyordu. Bu açıdan üye anketlerimizde yüzde 84 gibi yüksek bir memnuniyet oranına ulaştığımızı görmek yönetimimiz adına gurur verici. Öte yandan; bu görevi üstlenmek, 'ilk' olmak, aynı zamanda arkadan gelenler için yolu açmakla yükümlü olmak demek. Ben bu görevi yalnızca kadınlar adına değil, aynı zamanda gençler adına da taşıyorum. Çünkü mesele sadece görünür olmak değil; karar mekanizmalarında etkili olmak, masada gerçekten söz sahibi olmaktır. Amacım bu yolu kadınlar ve gençler için daha ulaşılabilir kılmak"dedi.

KAPSAYICI VE ÇOK BOYUTLU

Argat, kadın başkan olmanın kendisi açısından en önemli tarafının meselelere biraz daha kapsayıcı ve çok boyutlu bakma sorumluluğunu beraberinde getirmesi olduğunu söyledi. Bunu bir avantaj olarak gördüğünü dile getiren Argat, "Çünkü iş dünyasında karar alırken yalnızca üretimi, yatırımı ya da finansmanı değil insan kaynağını, gençleri, kadınları, aile işletmelerini, KOBİ'lerin gündelik ihtiyaçlarını ve şehrin sosyal dokusunu da birlikte düşünmek gerekiyor" diye konuştu.



SORUMLULUK ALMAKTAN ÇEKİNMEMEK GEREKÇEKİNMEMEK

Bu yola çıkarken önce söylediklerini gerçeğe dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Argat, "Bugüne kadar büyük bölümünü de yerine getirdiğimize inanıyorum. Kütahya'nın geleceği için sorumluluk almaktan çekinmemek gerek" dedi.



BÜYÜK DESTEK GÖRDÜM

TOBB tarafında öncelikle başta yönetim olmak üzere tüm camiadan çok büyük bir destek gördüğünü anlatan Argat, TOBB'un bu konudaki gelişim vizyonunun çok net olduğunu söyledi. İş dünyasının uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak erkeklerin görünür olduğu bir alan olduğunu dile getiren Argat, şöyle devam etti: "Ancak bugün bu tablonun yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Benim başkan olarak TOBB camiasında yer almam da bu değişimin küçük ama sembolik olarak önemli bir parçası. Burada mesele kadınların sadece temsilen bulunması değil karar süreçlerine gerçek anlamda katkı sunmasıdır. Ben de hem Kütahya'nın sahadan gelen ihtiyaçlarını hem de kadınların ve gençlerin iş dünyasına daha güçlü katılımı konusundaki perspektifi TOBB platformlarına taşımaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu bir kırılma değil, bir dönüşüm sürecinin parçası olarak görüyorum. Ne kadar çok kadın, genç ve farklı deneyimlerden gelen insan karar masalarında yer alırsa, iş dünyasının sorunlarına da o kadar zengin ve gerçekçi çözümler üretilebilir."



KATMA DEĞER ÜRETME KAPASİTESİ

Kütahya'nın potansiyelinin görünenin çok ötesinde olduğunu söyleyen Argat," Şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajları, zanaatı, ustalığı ve kültürel mirasının değerlendirilmesi, projelerle bir adım öne taşınması çok kritik önemde. Bu açıdan KUTSO olarak bizim de gündemimizin merkezinde önemli projeler var. Bunların başında KUTSO 100. Yıl KOBİ OSB Kooperatifi geliyor. Üyelerimizin geliştirdiği bir fikri projelendirdik ve Valilik koordinasyonuna taşıdık. Bugün Kütahya OSB sınırları içinde, 1.000 ile 2.000 metrekarelik modern üretim alanlarının inşa edileceği bir Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak somutlaştı. Ortak akılla şekillenen, üyemizin talebinden doğan somut bir gelecek projesi bu. Aynı zamanda Kütahya'yı yalnızca üretim gücüyle değil, katma değer üretme kapasitesiyle de farklılaştıracak" dedi.