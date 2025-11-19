Kutup bölgeleri için yeni dönem: Türkiye’den bilim ve işbirliği hamlesi

Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısı, Bakan Kacır'ın başkanlığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, kutupların, eşsiz ekosistemleriyle jeolojiden tıbba, okyanus bilimlerinden astronomiye kadar birçok bilim dalı için laboratuvar ortamı olduğunu kaydetti.

Gezegenin geçmişi ile iklim değişikliğinin izlerinin buradan okunabildiğini, yerkürenin geleceğine ilişkin en kritik verilerin yine bu bölgelerden elde edildiğini bildiren Kacır, "Buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni ticaret yolları, Asya-Avrupa-Amerika ekseninde küresel ticaretin seyri yeniden şekillendiriyor. Kutuplar, aynı zamanda barındırdıkları zengin yer altı kaynakları, stratejik madenler ve kritik tatlı su rezervleriyle 21. yüzyılın önemli jeostratejik odak alanları arasında yer alıyor. Türkiye olarak kutuplara yönelik çalışmalarımızı, bilimsel merakımızın, stratejik vizyonumuzun ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda bu zorlu coğrafyalarda yürütecekleri çalışmalarla elde edecekleri bilgi birikimini, bilimsel ve teknolojik değere dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar 9 ulusal Antarktika bilim seferi ile 5 ulusal Arktik bilimsel araştırma seferini başarıyla tamamladıklarını aktaran Kacır, bu seferlerde yüzlerce Türk araştırmacının görev aldığına, 100'ün üzerinde proje yürütüldüğüne ve bilim insanlarının uluslararası literatüre kazandırdığı yayın sayısının 200'ü aştığına işaret etti.

"ANTARKTİKA'NIN GELECEĞİNE İLİŞKİN KARARLARDA SÖZ SAHİBİ OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Kacır, farklı alanlardaki yerli ve milli teknolojileri, kutupların zorlu koşullarında test etme ve kullanma imkanı elde ettiklerinin bildirerek, Antarktika'da yürüttükleri deniz tabanı haritalama çalışmaları neticesinde, tarihte ilk kez bu bölgeye ait bir deniz haritası hazırlayarak uluslararası camianın kullanımına sunduklarını söyledi.

Böylece, insanlığın müşterek mirasına Türkiye'nin imzasını taşıyan önemli bir eser kazandırdıklarına dikkati çeken Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar, bilim diplomasisi anlamında da önemli kazanımların önünü açtı. Antarktik Araştırmaları Bilimsel Komitesi, Uluslararası Aktik Bilim Komitesi, Antarktik Program Yürütücüleri Konseyi ve Avrupa Kutup Kurulu gibi prestijli kutup kuruluşlarında tam üyelik statüsüne sahibiz. Bu yapılarda üst düzeyde temsil ediliyoruz. 14 ülkeyle kutup çalışmalarına ilişkin işbirliği anlaşması imzaladık. 4 ülkeyle daha bu doğrultuda müzakerelerimiz devam ediyor. Gözlemci statüsünde bulunduğumuz Antarktika Antlaşması'nda istişari taraf olmak üzere de gerekli tüm diplomatik ve teknik hazırlıkları yürütüyor, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Böylelikle Antarktika'nın yönetim ve geleceğine ilişkin kararlarda söz ve oy hakkına sahip olmayı amaçlıyoruz."

"GENÇLER KUTUP ARAŞTIRMALARINDA AKTİF ROL ÜSTLENECEK"

Kacır, Türkiye'nin kutup bölgelerindeki bilimsel varlığını ve faaliyetlerini kalıcı hale getirecek önemli bir eşiğin de Antarktika'da inşa edecekleri Türk Antarktik Bilim Üssü olduğunu belirtti.

Ön hazırlık çalışmaları tamamlanan ve Horseshoe Adası'nda kurulacak bu üssün, aynı anda 50 araştırmacıya barınma ve çalışma imkanı sağlayacak altyapıyla donatılacağına işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Modern laboratuvarları, enerji altyapısı, su ve atık arıtma sistemleri, acil durum üniteleri, depolama alanları ve helikopter pistiyle, araştırmacılarımız burada yılın 12 ayı kesintisiz bilimsel faaliyet yürütebilecek. Ülkemizi kutup çalışmalarında dünyada söz sahibi konuma taşırken, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları gençlerimiz de kutup araştırmalarında aktif rol üstleniyor olacak. Lise öğrencileri araştırma projesi yarışmaları, kutup şenlikleri, sempozyumlar ve TÜBİTAK yayınlarıyla 7'den 70'e toplumumuzun tüm kesiminin kutup çalışmalarına ilgi ve farkındalığını yükseltiyoruz. Ülkemizin 2035'e kadar gerçekleştireceği kutup çalışmaları için bir yol haritası niteliğine sahip Ulusal Kutup Bilim Stratejimiz doğrultusunda kutuplar bölgesinde varlığımızı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kacır, bu kurulun, Türkiye'nin, kutup bölgelerine yönelik bilimsel, stratejik ve diplomatik faaliyetlerini daha güçlü, bütüncül ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı içerisinde koordine etmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle kurulduğunu hatırlattı.

Kurulun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Toplantıda Arktik ve Antarktika bölgelerindeki stratejik gelişmeleri, ulusal bilim seferlerimizden elde ettiğimiz birikimi, Antarktika'da bilim üssü kurma hedefimizi, araştırma gemisi ve uluslararası işbirliği süreçlerimizi detaylı şekilde değerlendirdik. Kurulumuzun çalışmalarıyla, bilimsel seferlerden uluslararası diplomasiye, teknoloji geliştirmeden çevresel duyarlılığa kadar kutup bölgesine dönük faaliyetlerimiz daha sistematik ve etkin şekilde ilerleyecek. Kurulumuz, kutup bölgelerinde lojistik ve bilimsel altyapıların tesisi, kutup araştırmalarında insan kaynağının güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin genişletilmesi gibi kritik başlıklarda yol haritasını yönetecek, tavsiye ve tedbir kararlarıyla ülkemizin kutup alanındaki bilimsel, stratejik ve diplomatik varlığını pekiştirecek."

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ve diğer bürokratlar da yer aldı.