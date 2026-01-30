Kuver, servis ve masa ücreti yasaklandı! Bakanlık restoranlar için harekete geçti

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ilave ödeme talep etmesi yasaklandı.
BAKANLIK "ZORUNLU SERVİS ÜCRETİNİ" YASAKLANDI
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.
TÜKETİCİ SÜRPRİZ İLE KARŞILAŞMAYACAK
Yeni düzenleme ile birlikte tüketiciler, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiyat sürpriziyle karşılaşmayacak. Daha önce servis, kuver veya masa ücreti adı altında faturalara yansıtılan ek bedeller artık talep edilemeyeceği için, tüketiciler menüde gördükleri fiyat üzerinden ödeme yapacak.
Bu uygulama ile özellikle turistik bölgelerde ve yüksek yoğunluklu işletmelerde sıkça karşılaşılan şeffaf olmayan fiyatlandırmanın önüne geçilmesini hedefliyor.