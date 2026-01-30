Kuver, servis ve masa ücreti yasaklandı! Bakanlık restoranlar için harekete geçti

TÜKETİCİ SÜRPRİZ İLE KARŞILAŞMAYACAK

Yeni düzenleme ile birlikte tüketiciler, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiyat sürpriziyle karşılaşmayacak. Daha önce servis, kuver veya masa ücreti adı altında faturalara yansıtılan ek bedeller artık talep edilemeyeceği için, tüketiciler menüde gördükleri fiyat üzerinden ödeme yapacak.

Bu uygulama ile özellikle turistik bölgelerde ve yüksek yoğunluklu işletmelerde sıkça karşılaşılan şeffaf olmayan fiyatlandırmanın önüne geçilmesini hedefliyor.