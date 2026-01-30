Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kuver, servis ve masa ücreti yasaklandı! Bakanlık restoranlar için harekete geçti
Giriş Tarihi: 30.01.2026 08:25 Son Güncelleme: 30.01.2026 08:42

Kuver, servis ve masa ücreti yasaklandı! Bakanlık restoranlar için harekete geçti

Restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret almak yasaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yeni düzenleme ile tüketicilerin sürpriz restoranlarda 'zorunlu servis ücreti' ile karşılaşmasının önüne geçti.

DHA Ekonomi
Kuver, servis ve masa ücreti yasaklandı! Bakanlık restoranlar için harekete geçti
  • ABONE OL

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ilave ödeme talep etmesi yasaklandı.

BAKANLIK "ZORUNLU SERVİS ÜCRETİNİ" YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

TÜKETİCİ SÜRPRİZ İLE KARŞILAŞMAYACAK

Yeni düzenleme ile birlikte tüketiciler, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiyat sürpriziyle karşılaşmayacak. Daha önce servis, kuver veya masa ücreti adı altında faturalara yansıtılan ek bedeller artık talep edilemeyeceği için, tüketiciler menüde gördükleri fiyat üzerinden ödeme yapacak.

Bu uygulama ile özellikle turistik bölgelerde ve yüksek yoğunluklu işletmelerde sıkça karşılaşılan şeffaf olmayan fiyatlandırmanın önüne geçilmesini hedefliyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuver, servis ve masa ücreti yasaklandı! Bakanlık restoranlar için harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz