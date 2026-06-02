Kuveyt Türk, yeni reklam filmiyle ’Bana Göre Bankacılık’ yaklaşımını ekrana taşıdı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, yeni reklam filmini izleyicilerle buluşturdu. "Bana Göre Bankacılık" mesajıyla yayınlanan yapım, müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarına özel çözümler sunan bankacılık anlayışını odağına alıyor.

Günümüzde müşterilerin yalnızca finansal işlem gerçekleştirmek değil; hayatlarını kolaylaştıran, ihtiyaçlarını anlayan ve kendilerine uygun çözümler sunan bir deneyim beklediğine dikkat çeken film, Kuveyt Türk'ün "herkesin güvenilir çözüm ortağı" olma vizyonunu ekrana taşıyor.

Kişiselleştirilmiş deneyim ön planda

Kuveyt Türk'ün yeni reklam filminde, müşterilerin gündelik hayatlarında karşılaştıkları farklı ihtiyaçlar ve beklentiler doğal bir akış içerisinde ele alınırken, kurumun bu ihtiyaçlara özel sunduğu çözümler ön plana çıkarılıyor.

Kuveyt Türk, bankacılığı yalnızca finansal işlemlerin yürütüldüğü bir hizmet olmaktan çıkararak hayatın içinde yer alan, ihtiyaçlara göre şekillenen bir deneyim olarak konumlandırıyor.

İHTİYAÇLARA ÖZEL ÇÖZÜMÜ DESTEKLEYEN YAKLAŞIM

"Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde" mesajıyla yayımlanan çalışmanın çıkış noktasını, müşterilerin bankacılıktan beklentilerinin değişmesi oluşturuyor. Kuveyt Türk, yeni reklam filminde müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ve hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunarak müşteri güveni ve sadakatini vurguluyor. Televizyon, dijital mecralar ve sosyal medya platformlarında yayınlanan yapım, Kuveyt Türk'ün müşteri odaklı marka yaklaşımını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

KÜNYE BİLGİSİ

Reklamveren: Kuveyt Türk

Reklamveren Yetkilileri: Fatih Kamaşoğlu, Hasan Erol, Ömer Demircil, Betül Koç

Ajans: Alaaddin

Ajans VP & ECD: Hande Çeviköz Doğru

Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu GMY: İmer Kamadan Şen

Strateji Direktörü: Anıl Alpay

Kreatif Direktör: Barış Oktay & Alper Karan

Dijital Kreatif Direktör: Gökhan Çardak

Kreatif Ekip: Gökhan General, Tuğçe Altıner, Fatih Karagül, Nilgün Karataş, Muhammet Ali Zeytin, Semih Koltuk, Semi Yaeş

Strateji Ekibi: Ozan Demirci, Elif Tüdeş, Can Alkanat

Grup Müşteri İlişkileri Direktörü: Melike Gezgin

Müşteri İlişkileri Direktörü: Delal Tanrıverdi

Müşteri Temsilcisi: Merve Güler

Medya Ajansı: Skala

Yapım Şirketi: Toro Film

Yapımcı: Hakan Deniz İnce

Yönetmen: Caner Çetiner

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör