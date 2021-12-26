Kuveyt Türk’ten ‘Kur Korumalı’ ve ‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ve 'T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatları ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları' uyarınca faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiği iki yeni katılma hesabı ürününü bireysel müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı.

Kuveyt Türk'ün sunduğu 'Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nda, tasarruflarını Türk Lirası mevduatı olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL'ye dönüştüren müşteriler; 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor.

Tebliğin yayımlandığı 20 Aralık 2021 tarihinde Amerikan doları, İngiliz sterlini veya euro döviz cinsinde mevduatı mevcut olan Kuveyt Türk müşterileri ise, birikim ve tasarruflarını Türk Lirası'na dönüştürerek 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle, faizsiz finans prensipleriyle oluşturulan 'Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı'nda değerlendirebiliyor.

Hizmete sunulan yeni 'Kur Korumalı' ve 'Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Kur korumalı TL mevduat enstrümanı ile kısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk Lirası'nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Kuveyt Türk olarak hizmete sunduğumuz 'Kur Korumalı' ve 'Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları ile mevduatlarını kur hareketliliğinden etkilenmeden faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanında olacağız" dedi.

Stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde müşteriler, vade sonunda kâr payı getirisine ek olarak vade başlangıç tarihindeki döviz kuru ile vade sonundaki döviz kuru farkına karşı mevduatlarını koruma avantajı elde ediyor. Bu hesaplarda vade başı ve vade sonu döviz kuru olarak TCMB'nin her gün saat 11.00'de açıkladığı döviz alış kurları esas alınacak.

KUVEYT TÜRK HAKKINDA

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye'de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye'de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 441 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya'daki iştiraki KT Bank AG'yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, "Değerlerimizle büyüyoruz" stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.